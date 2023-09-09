Deprem konutları teslimi başlıyor! Bakan Özhaseki tarih verdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yapımına başlanan yeni, sağlam ve güvenli konutların inşaatının hızla yükseldiğini belirtti.Sarsıntının yaşandığı 6 Şubat'tan bu yana deprem bölgesinde kaydedilen ilerlemeye dikkati çeken Bakan Özhaseki, 'Söz verdik, sözümüzü tutuyoruz. Deprem bölgesinde yapımına başladığımız konutlarımız hızla yükseliyor. Sağlam ve güvenli yuvalarımızın teslimine inşallah kasım-aralık aylarında başlıyoruz.' ifadelerini kullandı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, afet bölgesinde hayatın normale dönmesi için Bakanlık, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Emlak Konut GYO ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle çalışmalar gece gündüz sürdürülüyor.Şehir merkezlerinde TOKİ tarafından fay kırıklarına uzak, sıvılaşma riskinin olmadığı sağlam zeminlerde depreme dayanıklı konutlar inşa edilirken, kırsal bölgelerde ise Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yöresel ihtiyaçları karşılayacak şekilde sağlam köy evleri yapılıyor.Şu ana kadar deprem bölgesinde inşaatına başlanan 200 bini aşkın konut ve köy evinin yapımı aralıksız devam ediyor. Deprem bölgesinde toplamda 680 bin konut ve köy evi ile 170 bin iş yeri, ahır ve depo olmak üzere 850 bin bağımsız birim inşa edilecek.Deprem bölgesinde ihtiyaca göre belirlenen konut ve köy evi sayıları şöyle:220 bin 66 konut34 bin 129 köy evi82 bin 104 konut30 bin 310 köy evi77 bin 717 konut25 bin 302 köy evi41 bin 171 konut23 bin 640 köy evi29 bin 315 konut12 bin 607 köy evi13 bin 782 konut3 bin köy evi18 bin 583 konut2 bin 438 köy evi13 bin 646 konut6 bin 856 köy evi20 bin 261 konut733 konut2 bin 628 köy evi19 bin 351 konut2 bin 361 köy evi