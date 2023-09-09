Deprem konutları teslimi başlıyor! Bakan Özhaseki tarih verdi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Söz verdik, sözümüzü tutuyoruz. Deprem bölgesinde yapımına başladığımız konutlarımız hızla yükseliyor. Sağlam ve güvenli yuvalarımızın teslimine inşallah kasım-aralık aylarında başlıyoruz" ifadesini kullandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yapımına başlanan yeni, sağlam ve güvenli konutların inşaatının hızla yükseldiğini belirtti.
'KASIM-ARALIK AYINDA TESLİMLERE BAŞLIYORUZ'
Sarsıntının yaşandığı 6 Şubat'tan bu yana deprem bölgesinde kaydedilen ilerlemeye dikkati çeken Bakan Özhaseki, 'Söz verdik, sözümüzü tutuyoruz. Deprem bölgesinde yapımına başladığımız konutlarımız hızla yükseliyor. Sağlam ve güvenli yuvalarımızın teslimine inşallah kasım-aralık aylarında başlıyoruz.' ifadelerini kullandı.
200 BİNİ AŞKIN KONUT VE KÖY EVİNİN YAPIMI DEVAM EDİYOR
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, afet bölgesinde hayatın normale dönmesi için Bakanlık, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Emlak Konut GYO ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle çalışmalar gece gündüz sürdürülüyor.
FAY KIRIKLARINA UZAK VE SIVILAŞMA RİSKİ OLMAYAN ZEMİNLERDE İNŞA EDİLDİLER
Şehir merkezlerinde TOKİ tarafından fay kırıklarına uzak, sıvılaşma riskinin olmadığı sağlam zeminlerde depreme dayanıklı konutlar inşa edilirken, kırsal bölgelerde ise Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yöresel ihtiyaçları karşılayacak şekilde sağlam köy evleri yapılıyor.
TOPLAMDA 680 BİN KONUT + 170 BİN İŞ YERİ
Şu ana kadar deprem bölgesinde inşaatına başlanan 200 bini aşkın konut ve köy evinin yapımı aralıksız devam ediyor. Deprem bölgesinde toplamda 680 bin konut ve köy evi ile 170 bin iş yeri, ahır ve depo olmak üzere 850 bin bağımsız birim inşa edilecek.
Deprem bölgesinde ihtiyaca göre belirlenen konut ve köy evi sayıları şöyle:
HATAY: 254 BİN 195 EV
220 bin 66 konut
34 bin 129 köy evi
KAHRAMANMARAŞ: 112 BİN 414 EV
82 bin 104 konut
30 bin 310 köy evi
MALATYA: 103 BİN 19 EV
77 bin 717 konut
25 bin 302 köy evi
ADIYAMAN: 64 BİN 811 EV
41 bin 171 konut
23 bin 640 köy evi
GAZİANTEP: 41 BİN 922 EV
29 bin 315 konut
12 bin 607 köy evi
ŞANLIURFA: 16 BİN 782 EV
13 bin 782 konut
3 bin köy evi
ADANA: 21 BİN 21 EV
18 bin 583 konut
2 bin 438 köy evi
OSMANİYE: 20 BİN 502 EV
13 bin 646 konut
6 bin 856 köy evi
ELAZIĞ
20 bin 261 konut
KİLİS: 3 BİN 361 EV
733 konut
2 bin 628 köy evi
DİYARBAKIR: 21 BİN 712 EV
19 bin 351 konut
2 bin 361 köy evi