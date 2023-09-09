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Deprem konutları teslimi başlıyor! Bakan Özhaseki tarih verdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Söz verdik, sözümüzü tutuyoruz. Deprem bölgesinde yapımına başladığımız konutlarımız hızla yükseliyor. Sağlam ve güvenli yuvalarımızın teslimine inşallah kasım-aralık aylarında başlıyoruz" ifadesini kullandı.

Deprem konutları teslimi başlıyor! Bakan Özhaseki tarih verdi
Ekleme: 9.09.2023 - 16:04 Güncelleme: 9.09.2023 - 16:14 / Editör: Ozge Selin
Deprem konutları teslimi başlıyor! Bakan Özhaseki tarih verdi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yapımına başlanan yeni, sağlam ve güvenli konutların inşaatının hızla yükseldiğini belirtti.

Deprem konutları teslimi başlıyor! Bakan Özhaseki tarih verdi

'KASIM-ARALIK AYINDA TESLİMLERE BAŞLIYORUZ'

Sarsıntının yaşandığı 6 Şubat'tan bu yana deprem bölgesinde kaydedilen ilerlemeye dikkati çeken Bakan Özhaseki, 'Söz verdik, sözümüzü tutuyoruz. Deprem bölgesinde yapımına başladığımız konutlarımız hızla yükseliyor. Sağlam ve güvenli yuvalarımızın teslimine inşallah kasım-aralık aylarında başlıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Deprem konutları teslimi başlıyor! Bakan Özhaseki tarih verdi

200 BİNİ AŞKIN KONUT VE KÖY EVİNİN YAPIMI DEVAM EDİYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, afet bölgesinde hayatın normale dönmesi için Bakanlık, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Emlak Konut GYO ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle çalışmalar gece gündüz sürdürülüyor.

Deprem konutları teslimi başlıyor! Bakan Özhaseki tarih verdi

FAY KIRIKLARINA UZAK VE SIVILAŞMA RİSKİ OLMAYAN ZEMİNLERDE İNŞA EDİLDİLER

Şehir merkezlerinde TOKİ tarafından fay kırıklarına uzak, sıvılaşma riskinin olmadığı sağlam zeminlerde depreme dayanıklı konutlar inşa edilirken, kırsal bölgelerde ise Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yöresel ihtiyaçları karşılayacak şekilde sağlam köy evleri yapılıyor.

Deprem konutları teslimi başlıyor! Bakan Özhaseki tarih verdi

TOPLAMDA 680 BİN KONUT + 170 BİN İŞ YERİ

Şu ana kadar deprem bölgesinde inşaatına başlanan 200 bini aşkın konut ve köy evinin yapımı aralıksız devam ediyor. Deprem bölgesinde toplamda 680 bin konut ve köy evi ile 170 bin iş yeri, ahır ve depo olmak üzere 850 bin bağımsız birim inşa edilecek.

Deprem bölgesinde ihtiyaca göre belirlenen konut ve köy evi sayıları şöyle:

HATAY: 254 BİN 195 EV

220 bin 66 konut
34 bin 129 köy evi

KAHRAMANMARAŞ: 112 BİN 414 EV

82 bin 104 konut
30 bin 310 köy evi

MALATYA: 103 BİN 19 EV

77 bin 717 konut
25 bin 302 köy evi

ADIYAMAN: 64 BİN 811 EV

41 bin 171 konut
23 bin 640 köy evi

GAZİANTEP: 41 BİN 922 EV

29 bin 315 konut
12 bin 607 köy evi

ŞANLIURFA: 16 BİN 782 EV

13 bin 782 konut
3 bin köy evi

ADANA: 21 BİN 21 EV

18 bin 583 konut
2 bin 438 köy evi

OSMANİYE: 20 BİN 502 EV

13 bin 646 konut
6 bin 856 köy evi

ELAZIĞ

20 bin 261 konut

KİLİS: 3 BİN 361 EV

733 konut
2 bin 628 köy evi

DİYARBAKIR: 21 BİN 712 EV

19 bin 351 konut
2 bin 361 köy evi
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