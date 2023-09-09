  • USD: 26,81 - 26,86
  • EURO: 28,70 - 28,76
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'li 'Siha Sezgin'den TSK'ya skandal iftira: FETÖ ve PKK ağzını kullandı! Kahraman ordumuza dil uzattı

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun terör seviciliği yine kabardı. Her fırsatta Türkiye'nin savunma sanayisini, terörle mücadelesini hedef alan açıklama ve paylaşımlar yapan Tanrıkulu bu kez de FETÖ ve PKK destekçilerinin alçak propagandalarını canlı yayında yineledi. TSK'nın 15 köylüyü helikopterden attığı gibi alçak iftiraları dile getiren Tanrıkulu, "15 köylüyü helikopterden atan TSK değil mi? Biz eleştirel yaklaşırız. TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız." dedi.

CHP'li 'Siha Sezgin'den TSK'ya skandal iftira: FETÖ ve PKK ağzını kullandı! Kahraman ordumuza dil uzattı
Ekleme: 9.09.2023 - 09:19 Güncelleme: 9.09.2023 - 09:31 / Editör: Ozge Selin
CHP'li 'Siha Sezgin'den TSK'ya skandal iftira: FETÖ ve PKK ağzını kullandı! Kahraman ordumuza dil uzattı
Terörist cenazesine katılan, İHA ve SİHA'lara karşı çıkan CHP'nin Diyarbakır milletvekili Sezgin Tanrıkulu yine bir skandala imza attı. Tanrıkulu katıldığı bir tv programında FETÖ ve PKK'nın kara propagandalarına sığınarak, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dil uzattı.

SİHA SEZGİN'DEN TSK'YA SKANDAL İFTİRA!

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 15 köylüyü helikopterden attığı, köyleri yaktığı ve bombaladığı iftirasını attı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ni sorgulayacaklarını dile getiren Tanrıkulu, 'Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı her şey eleştiriden azade değil, bizler milletvekiliyiz. Bunları sorgularız. TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız.' dedi.

Tanrıkulu, canlı yayında gazeteci Fuat Uğur'un 'Terör örgütü PKK'yı eleştirdiğinizi görmedik' sözlerini ise duymazdan gelerek, terör seviciliğini bir kez daha tescilledi.

Sezgin Tanrıkulu daha önce birçok kez Türkiye'nin savunma sanayisini ve terörle mücadelesini hedef alan paylaşımlar yapmıştı:

CHP'li 'Siha Sezgin'den TSK'ya skandal iftira: FETÖ ve PKK ağzını kullandı! Kahraman ordumuza dil uzattı

CHP'li 'Siha Sezgin'den TSK'ya skandal iftira: FETÖ ve PKK ağzını kullandı! Kahraman ordumuza dil uzattı

PKK'NIN KURULDUĞU KÖYDEN OY İSTEMİŞTİ!

CHP'li Tanrıkulu, 14-28 Mayıs seçimleri sürecinde de PKK'nın kurulduğu yerden Kandil'in desteklediği Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istemişti.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Fis köyüne giden Sezgin Tanrıkulu, burada yayınladığı mesajda PKK'ya, HDP'ye mesaj vermişti. Tanrıkulu, 'Çocukluğumdan bu yana Kulp'a giderken ve gelirken hiç ihmal etmediğim bir yerdeyim; Fis'teyim. Bahar gelmiş coğrafyamıza, 15 Mayıs'ta tüm Türkiye'ye bahar gelecek. Hepinize selamlar.' sözlerini kullanmıştı.

CHP'li 'Siha Sezgin'den TSK'ya skandal iftira: FETÖ ve PKK ağzını kullandı! Kahraman ordumuza dil uzattı

TERÖRİSTE AĞIT YAKMIŞTI

Sezgin Tanrıkulu terörist ölüsüne ağıt da yakmıştı. Tanrıkulu, Welat Çiya kod adlı terörist Hakan Arslan'ın kemiklerinin taşındığı bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak 'aah ahh...' demişti.



Hem yeni otoyol hem SHT! İstanbul-Ankara arası hızlanacak! Bakan Uraloğlu'ndan heyecanlandıran açıklamalar
G20 Zirvesi’nde Başkan Erdoğan’a büyük ilgi! Dünya medyası tek bir şeye kilitlendi…
Kahramanmaraş'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var!
CHP’deki asansör skandalında yeni perde:Tanju Özcan'ın ardından şimdi de Muharrem İnce...
Ekrem İmamoğlu’ndan bir kez daha değişim resti: CHP’nin kutlamalarına katılmadı!
Zirvede gözler Türkiye’de! G-20 toplantısı başladı: İşte ele alınacak konular
Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem! Ülkede son yüzyılın en büyük depremi
CHP'li 'Siha Sezgin'den TSK'ya skandal iftira: FETÖ ve PKK ağzını kullandı! Kahraman ordumuza dil uzattı
New York'taki Kur'an-ı Kerim'e saldırı: Provokasyon için bu kez Türkevi'ni seçtiler
OVP güven verdi! 51+35 milyar dolar: Bakan Mehmet Şimşek'ten Dünya Bankası açıklaması
Adil Kırgöz rezilliğin gözünü çıkardı: Kum üzerindeki Salihleraltı Halk Pazarı’nda tuvalet kokusundan durulmuyor
İBB'nin ihmalkarlığı faciaya neden oluyordu: Sultanahmet'te turistler ölümden döndü
MSB duyurdu! Barış Pınarı bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Kamuda yerli araç dönemi: Finansmanı ihtiyaç fazlası taşıtların devriyle karşılanacak
Trabzon'a yeni havalimanı müjdesi: Bakan Uraloğlu 'çalışmalara başladık' diyerek duyurdu
Mustafa Sarıgül'den 'Emir Sarıgül' açıklaması: 'Babaların ve çocukların siyaset yaptığı bir ortam va
Taksim'de hastanede doktor hasta kavgası! Doktor yumrukla saldırdı
Melih Gökçek’ten gündem damga vuracak iddia! “Tarihin en büyük skandalı!”
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Meral Akşener’i kızdıracak hamle: İYİ Partili o ismi transfer etti!
Merkez Bankası kasaları doluyor! Dünyada 3. sırada yer aldı
Meteoroloji uyardı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji uyardı! Bugün hava nasıl olacak?

Kredi kartı kullananlar dikkat: OVP sonrası yeni dönem!

Kredi kartı kullananlar dikkat: OVP sonrası yeni dönem!

Bir alo ile servet kaptırdı: Tam 3 milyon TL!

Bir alo ile servet kaptırdı: Tam 3 milyon TL!

Genç yaşta öleceğini öğrendi, tam 200 kilo verdi! Son halini görenler gözlerine inanamadı...

Genç yaşta öleceğini öğrendi, tam 200 kilo verdi! Son halini görenler gözlerine inanamadı...

Nesli tükendiği sanılıyordu: Orada görüldü!

Nesli tükendiği sanılıyordu: Orada görüldü!

Tozu dumana katıp köylere iniyorlar: Drone ile kaydedildi herkes görmek için akın ediyor

Tozu dumana katıp köylere iniyorlar: Drone ile kaydedildi herkes görmek için akın ediyor