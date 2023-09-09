CHP'li 'Siha Sezgin'den TSK'ya skandal iftira: FETÖ ve PKK ağzını kullandı! Kahraman ordumuza dil uzattı

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun terör seviciliği yine kabardı. Her fırsatta Türkiye'nin savunma sanayisini, terörle mücadelesini hedef alan açıklama ve paylaşımlar yapan Tanrıkulu bu kez de FETÖ ve PKK destekçilerinin alçak propagandalarını canlı yayında yineledi. TSK'nın 15 köylüyü helikopterden attığı gibi alçak iftiraları dile getiren Tanrıkulu, "15 köylüyü helikopterden atan TSK değil mi? Biz eleştirel yaklaşırız. TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız." dedi.

Terörist cenazesine katılan, İHA ve SİHA'lara karşı çıkan CHP'nin Diyarbakır milletvekili Sezgin Tanrıkulu yine bir skandala imza attı. Tanrıkulu katıldığı bir tv programında FETÖ ve PKK'nın kara propagandalarına sığınarak, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dil uzattı.CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 15 köylüyü helikopterden attığı, köyleri yaktığı ve bombaladığı iftirasını attı.Türk Silahlı Kuvvetleri'ni sorgulayacaklarını dile getiren Tanrıkulu, 'Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı her şey eleştiriden azade değil, bizler milletvekiliyiz. Bunları sorgularız. TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız.' dedi.Tanrıkulu, canlı yayında gazeteci Fuat Uğur'un 'Terör örgütü PKK'yı eleştirdiğinizi görmedik' sözlerini ise duymazdan gelerek, terör seviciliğini bir kez daha tescilledi.Sezgin Tanrıkulu daha önce birçok kez Türkiye'nin savunma sanayisini ve terörle mücadelesini hedef alan paylaşımlar yapmıştı:CHP'li Tanrıkulu, 14-28 Mayıs seçimleri sürecinde de PKK'nın kurulduğu yerden Kandil'in desteklediği Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istemişti.Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Fis köyüne giden Sezgin Tanrıkulu, burada yayınladığı mesajda PKK'ya, HDP'ye mesaj vermişti. Tanrıkulu, 'Çocukluğumdan bu yana Kulp'a giderken ve gelirken hiç ihmal etmediğim bir yerdeyim; Fis'teyim. Bahar gelmiş coğrafyamıza, 15 Mayıs'ta tüm Türkiye'ye bahar gelecek. Hepinize selamlar.' sözlerini kullanmıştı.Sezgin Tanrıkulu terörist ölüsüne ağıt da yakmıştı. Tanrıkulu, Welat Çiya kod adlı terörist Hakan Arslan'ın kemiklerinin taşındığı bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak 'aah ahh...' demişti.