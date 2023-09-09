CHP’deki asansör skandalında yeni perde:Tanju Özcan'ın ardından şimdi de Muharrem İnce...

CHP'de 2019'da patlayan asansör skandalı, parti içindeki kirli rantı gözler önüne serdi. Buna göre Engin Özkoç ile Tuncay Özkan'ın İzmir'deki ilçe belediyelerini tek tek gezdiği ve asansör işlerini İstanbul'daki tek bir firmaya vermelerini istediği belirlendi. Milyonlarca liralık skandalda iddiaların sonu gelmedi. CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Engin Özkoç benden de aynı firmayla çalışmamı istedi" dedi. O iddialara Muharrem İnce'den şoke eden destek geldi!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde skandalların sonu gelmedi. 2019'da patlayan asansör skandalı, parti içindeki kirli rantı gözler önüne serdi.CHP'li Engin Özkoç ve Tuncay Özkan ise milyonlarca liralık 'asansör skandalının' kilit ismiydi. İki ismin, CHP'li belediyeleri aradığı ve asansör işlerini yalnızca İstanbul'daki bir firmaya vermelerini istediği belirlendi.Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği için CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı canlı yayında kirli skandalı gözler önüne serdi.Bolu Belediye Başkanı olduğu dönemde Engin Özkoç'un kendisini arayarak 'Genel Başkan'ın bilgisi dahilinde arıyorum. Asansör kontrolü işlerini şu firmaya vermenizi istiyoruz' dediğini iddia etti.Durumu Kemal Kılıçdaroğlu'na aktardığını söyleyen Tanju Özcan, 'Genel Başkan'ı aradım, görüşemedim. Şükran Kütükçü'yle görüştüm, 'Bu firmaya vermek istemiyorum, burnuma kötü kokular geliyor. Genel Başkan'a sorar mısınız?' dedim.Sayın Genel Başkan 'Hayır, benim bu konuda bir bilgim yok' diyerek yanıt verdi' diyerek sözlerine devam etti.Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de katıldığı televizyon programında gündemi sarsan iddiaların doğru olduğunu söyledi.Muharrem İnce, 'Tanju Özcan'ın asansör iddiasına ben de tanığım' dedi.