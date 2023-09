Bir alo ile servet kaptırdı: Tam 3 milyon TL!

Balıkesir Bandırma'da yaşayan 75 yaşındaki N.T., kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılara inandı.'Adınız FETÖ operasyonuna karıştı' diyen 2 yabancı uyruklunun her dediğini yaptı.Telefondakilere inanan yaşlı kadın döviz ve altınlarını bozdurarak dolandırıcılara teslim etti.10 gün sonra paralarının geri gelmemesi üzerine şüphelenen N.T., dolandırıldığını anladı. Soluğu karakolda aldı.Emniyet güçlerinin çalışmaları neticesinde dolandırıcılardan A.M. İzmir'de yakalandı.Çalınan paraların bulunamadığı operasyon sonucunda yakalan A.M., nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandı.