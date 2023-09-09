Bir alo ile servet kaptırdı: Tam 3 milyon TL!

Balıkesir Bandırma'da yaşayan 75 yaşındaki N.T. kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcıların 'adınız FETÖ operasyonuna karıştı' yalanını duyunca panikledi. Altın ve dövizlerini bozdurarak hepsini teslim etti. Zararı bir servetti: 3 milyon…