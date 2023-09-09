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Bir alo ile servet kaptırdı: Tam 3 milyon TL!

Balıkesir Bandırma'da yaşayan 75 yaşındaki N.T. kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcıların 'adınız FETÖ operasyonuna karıştı' yalanını duyunca panikledi. Altın ve dövizlerini bozdurarak hepsini teslim etti. Zararı bir servetti: 3 milyon…

Ekleme: 9.09.2023 - 12:40 Güncelleme: 9.09.2023 - 12:42 / Editör: Ozge Selin
Bir alo ile servet kaptırdı: Tam 3 milyon TL!
Balıkesir Bandırma'da yaşayan 75 yaşındaki N.T., kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılara inandı.

'Adınız FETÖ operasyonuna karıştı' diyen 2 yabancı uyruklunun her dediğini yaptı.

Bir alo ile servet kaptırdı: Tam 3 milyon TL!

Telefondakilere inanan yaşlı kadın döviz ve altınlarını bozdurarak dolandırıcılara teslim etti.

10 gün sonra paralarının geri gelmemesi üzerine şüphelenen N.T., dolandırıldığını anladı. Soluğu karakolda aldı.

Bir alo ile servet kaptırdı: Tam 3 milyon TL!

Emniyet güçlerinin çalışmaları neticesinde dolandırıcılardan A.M. İzmir'de yakalandı.

Çalınan paraların bulunamadığı operasyon sonucunda yakalan A.M., nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandı.



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