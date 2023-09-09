  • USD: 26,81 - 26,86
  • EURO: 28,70 - 28,76
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Başkan Erdoğan G20'de dünyaya İslam düşmanşığı mesajı! Saldırılar asla kabul edilemez

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hindistan'da gerçekleşen G20 Liderler Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Artan İslam düşmanlığına ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, “ifade özgürlüğü sıfatıyla saldırı asla kabul edilemez” sözlerini kullandı.

Başkan Erdoğan G20'de dünyaya İslam düşmanşığı mesajı! Saldırılar asla kabul edilemez
Ekleme: 9.09.2023 - 14:33 Güncelleme: 9.09.2023 - 15:25 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan G20'de dünyaya İslam düşmanşığı mesajı! Saldırılar asla kabul edilemez
Başkan Recep Tayyip Erdoğan' Hindistan'da gerçekleşen G20 zirvesinde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Hemen her gün ifade özgürlüğü kılıfıyla iki milyar insanın en mukaddes değerlerine saldırılmasına izin verilmesi asla kabul edilemez

Türkiye olarak bu konudaki tepkimizi ifade etmeyi sürdüreceğiz. Ayrıca uluslararası kuruluşların daha kapsayıcı, kapsayıcı, şeffaf, adil, demokratik, hesap verebilir ve etkin kılınması şarttır.

'ENDİŞE VERİCİ BİR DURUMDA'

Uluslarası terörizmle birlikte İslam düşmanlığının da giderek artması endişe vericidir. Bu menfi gelişmeler daha fazla dayanışmaya, birbirimizi daha fazla anlamaya ve hoşgörüye ihtiyacımız olduğunu bize yeniden hatırlattı.

'DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR'

Her fırsatta dile getirdiğimiz 'Dünya 5'ten büyüktür' tespitimizin gerisinde işte bu durum vardır. Nefret suçları, ayrımcılık, İslam ve yabancı düşmanlığı yerine karşılıklı saygıyı bir arada yaşama kültürünü hakim kılmamız gerekiyor.


'DAHA ADİL BİR DÜNYA İNŞA ETMEMİZ LAZIM'

Uluslararası kuruluşların ise bu sorunlara çözüm üretme kabiliyeti ise maalesef azalıyor. Bu tablo, çatışmaların barışçıl yollardan çözümü, daha adil bir dünyanın inşa edilmesi, çok taraflılığın güvence altına alınması noktasında bizim sorumluluğumuzu daha da artırmaktadır.


'GIDA KRİZİ İLE MÜCADELE ETMELİYİZ'

MIKTA gibi oluşumlar da bu bakımdan büyük önem taşıyor. MIKTA ülkeleri olarak tüm dünyayı tehdit eden gıda kriziyle mücadelede yapıcı katkılar bulabileceğimize inanıyorum. Birlikteliğimizin krizlerle ve yeni meydan okumalarla mücadele çabalarına destek olmasını temenni ediyorum

Başkan Erdoğan Dünya Bankası Başkanı'nı kabul etti: Dikkat çeken 'işbirliği' mesajı
İBB'den akıl almaz yöntem: Yürüyen merdiven sorununu böyle örtbas etmeye çalıştı!
CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında savcılık harekete geçti! Soruşturma başlatıldı
Başkan Erdoğan G20'de açıklamalarda bulunuyor
Deprem konutları teslimi başlıyor! Bakan Özhaseki tarih verdi
G20 Liderler Zirvesi sonuç bildirgesi yayınlandı: Türkiye'ye teşekkür
G20 Zirvesi’nde Başkan Erdoğan’a büyük ilgi! Dünya medyası tek bir şeye kilitlendi…
Hem yeni otoyol hem SHT! İstanbul-Ankara arası hızlanacak! Bakan Uraloğlu'ndan heyecanlandıran açıklamalar
Dışişleri'nden flaş Ermenistan açıklaması!
Kahramanmaraş'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var!
CHP’deki asansör skandalında yeni perde:Tanju Özcan'ın ardından şimdi de Muharrem İnce...
Ekrem İmamoğlu’ndan bir kez daha değişim resti: CHP’nin kutlamalarına katılmadı!
Zirvede gözler Türkiye’de! G-20 toplantısı başladı: İşte ele alınacak konular
Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem! Ülkede son yüzyılın en büyük depremi
CHP'li 'Siha Sezgin'den TSK'ya skandal iftira: FETÖ ve PKK ağzını kullandı! Kahraman ordumuza dil uzattı
New York'taki Kur'an-ı Kerim'e saldırı: Provokasyon için bu kez Türkevi'ni seçtiler
OVP güven verdi! 51+35 milyar dolar: Bakan Mehmet Şimşek'ten Dünya Bankası açıklaması
Adil Kırgöz rezilliğin gözünü çıkardı: Kum üzerindeki Salihleraltı Halk Pazarı’nda tuvalet kokusundan durulmuyor
İBB'nin ihmalkarlığı faciaya neden oluyordu: Sultanahmet'te turistler ölümden döndü
MSB duyurdu! Barış Pınarı bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Meteoroloji uyardı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji uyardı! Bugün hava nasıl olacak?

Kredi kartı kullananlar dikkat: OVP sonrası yeni dönem!

Kredi kartı kullananlar dikkat: OVP sonrası yeni dönem!

Bir alo ile servet kaptırdı: Tam 3 milyon TL!

Bir alo ile servet kaptırdı: Tam 3 milyon TL!

Genç yaşta öleceğini öğrendi, tam 200 kilo verdi! Son halini görenler gözlerine inanamadı...

Genç yaşta öleceğini öğrendi, tam 200 kilo verdi! Son halini görenler gözlerine inanamadı...

Nesli tükendiği sanılıyordu: Orada görüldü!

Nesli tükendiği sanılıyordu: Orada görüldü!

Tozu dumana katıp köylere iniyorlar: Drone ile kaydedildi herkes görmek için akın ediyor

Tozu dumana katıp köylere iniyorlar: Drone ile kaydedildi herkes görmek için akın ediyor