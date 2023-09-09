Başkan Erdoğan G20'de dünyaya İslam düşmanşığı mesajı! Saldırılar asla kabul edilemez

Başkan Recep Tayyip Erdoğan' Hindistan'da gerçekleşen G20 zirvesinde önemli açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;Hemen her gün ifade özgürlüğü kılıfıyla iki milyar insanın en mukaddes değerlerine saldırılmasına izin verilmesi asla kabul edilemezTürkiye olarak bu konudaki tepkimizi ifade etmeyi sürdüreceğiz. Ayrıca uluslararası kuruluşların daha kapsayıcı, kapsayıcı, şeffaf, adil, demokratik, hesap verebilir ve etkin kılınması şarttır.Uluslarası terörizmle birlikte İslam düşmanlığının da giderek artması endişe vericidir. Bu menfi gelişmeler daha fazla dayanışmaya, birbirimizi daha fazla anlamaya ve hoşgörüye ihtiyacımız olduğunu bize yeniden hatırlattı.Her fırsatta dile getirdiğimiz 'Dünya 5'ten büyüktür' tespitimizin gerisinde işte bu durum vardır. Nefret suçları, ayrımcılık, İslam ve yabancı düşmanlığı yerine karşılıklı saygıyı bir arada yaşama kültürünü hakim kılmamız gerekiyor.Uluslararası kuruluşların ise bu sorunlara çözüm üretme kabiliyeti ise maalesef azalıyor. Bu tablo, çatışmaların barışçıl yollardan çözümü, daha adil bir dünyanın inşa edilmesi, çok taraflılığın güvence altına alınması noktasında bizim sorumluluğumuzu daha da artırmaktadır.MIKTA gibi oluşumlar da bu bakımdan büyük önem taşıyor. MIKTA ülkeleri olarak tüm dünyayı tehdit eden gıda kriziyle mücadelede yapıcı katkılar bulabileceğimize inanıyorum. Birlikteliğimizin krizlerle ve yeni meydan okumalarla mücadele çabalarına destek olmasını temenni ediyorum