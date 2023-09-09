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Başkan Erdoğan Dünya Bankası Başkanı'nı kabul etti: Dikkat çeken 'işbirliği' mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18'inci G20 Liderler Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga'yı kabul etti. Kabulde, Başkan Erdoğan, Dünya Bankası Grubu'nun 17 milyar dolar büyüklüğündeki üç yıllık Türkiye Fonu’nu 18 milyar dolar ilave ile 35 milyar dolara yükseltme kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Ekleme: 9.09.2023 - 18:18 Güncelleme: 9.09.2023 - 18:27 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan Dünya Bankası Başkanı'nı kabul etti: Dikkat çeken 'işbirliği' mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Banga'yı yeni görevi dolayısıyla kutladı.

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Dünya Bankası ile köklü ilişkilerinden ve 'asrın felaketi' sonrası bankanın desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kabulde, Erdoğan, Dünya Bankası Grubu'nun 17 milyar dolar büyüklüğündeki üç yıllık Türkiye Fonu'nu 18 milyar dolar ilave ile 35 milyar dolara yükseltme kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Yatırımların tamamının deprem bölgesinin yeniden inşası başta olmak üzere istihdam ve üretime yönelik uzun vadeli yatırımlara dönüşeceği ifade edilen görüşmede Erdoğan, Dünya Bankası ile yeni dönemde iş birliklerinin derinleşeceğine inandığını söyledi.
Başkan Erdoğan Dünya Bankası Başkanı'nı kabul etti: Dikkat çeken 'işbirliği' mesajı
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