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Bakanlık açıkladı! Hesaplara aktarıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eylül ayı içerisinde 3,3 milyar TL tutarında yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını açıkladı.

Ekleme: 9.09.2023 - 10:44 Güncelleme: 9.09.2023 - 10:45 / Editör: Ozge Selin
Bakanlık açıkladı! Hesaplara aktarıldı
Bakan Göktaş, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü söyledi.

Eylül ayı kapsamında yaklaşık 1,8 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yaptıklarını belirten Göktaş, yaklaşık 1,5 milyar TL engelli aylıklarını da hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını kaydetti.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik tematik sosyal yardım programları uyguladıklarını belirten Bakan Göktaş, ''Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata katılımlarında her zaman yanında olduğumuz yaşlı ve engelli vatandaşlarımızı, düzenli yaptığımız ödemelerimizle de destekliyoruz. Bu doğrultuda Eylül ayında 3,3 milyar TL yaşlı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık'' ifadelerini kullandı.
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