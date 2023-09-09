Bakanlık açıkladı! Hesaplara aktarıldı

Bakan Göktaş, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü söyledi.Eylül ayı kapsamında yaklaşık 1,8 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yaptıklarını belirten Göktaş, yaklaşık 1,5 milyar TL engelli aylıklarını da hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını kaydetti.Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik tematik sosyal yardım programları uyguladıklarını belirten Bakan Göktaş, ''Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata katılımlarında her zaman yanında olduğumuz yaşlı ve engelli vatandaşlarımızı, düzenli yaptığımız ödemelerimizle de destekliyoruz. Bu doğrultuda Eylül ayında 3,3 milyar TL yaşlı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık'' ifadelerini kullandı.