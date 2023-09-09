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Bakan Yerlikaya duyurdu! Şebeke çökertildi: 28 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “ 'Terör örgütleri hesaplarınızı ele geçirdi' diyerek dolandırıcılık yapanlara karşı, Zonguldak ve Ağrı merkezli gerçekleşen operasyonlarda 28 şüpheli şahıs yakalandığını açıkladı.

Ekleme: 9.09.2023 - 21:01 Güncelleme: 9.09.2023 - 21:06 / Editör: Ozge Selin
Bakan Yerlikaya duyurdu! Şebeke çökertildi: 28 kişi yakalandıİçişleri Bakanı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Zonguldak Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğümüzce, ‘Banka hesaplarınız FETÖ tarafından ele geçirildi’ diyerek ve kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtıp 3 milyon TL dolandıran bir suç şebekesi tespit edildiğini belirtti.

3 MİLYON TL DOLANDIRICILIK YAPAN ŞEBEKE TESPİT EDİLDİ

Bakan Yerlikaya paylaşımında şunları kaydetti:

"Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçunu örgütlü olarak işleyen bu şebekeye karşı 6 farklı ilde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sonucunda 8 şüpheli şahıs yakalandı, bu şahıslardan 6’sı tutuklanırken, 2’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Diğer yandan, Ağrı Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce; sosyal medya üzerinden arsa satışı yapanları tespit edip, kendini savcı gibi tanıtan ve ‘FETÖ senin adına para çekmiş, para göndermen lazım diyerek’ yaklaşık 1 milyon TL dolandıran şahıslar hakkında inceleme başlatıldı.

28 ŞÜPHELİDEN 9'U TUTUKLANDI

Yapılan operasyonlarla bu suç şebekesine üye 20 şüpheli 5 farklı ilde yakalandı. Yakalananların 9’u tutuklanırken, 9’u hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonları düzenleyen kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum"

'HİÇBİR KAMU GÖREVLİSİ SİZDEN PARA İSTEMEZ'

Operasyonlara ilişkin görüntülere de paylaşımında yer veren Bakan Yerlikaya şunları kaydetti:

"Operasyonları düzenleyen kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Vatandaşlarımızı bir kez daha dikkatli olmaya davet ediyorum. Hiçbir kamu görevlisi sizden para istemez. Böyle bir telefon geldiğinde telefonu yüzlerine kapatın. Siber suçlarla ve dolandırıcılarla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek. "

Bakan Yerlikaya duyurdu! Şebeke çökertildi: 28 kişi yakalandı
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