Bakan Yerlikaya duyurdu! Şebeke çökertildi: 28 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Zonguldak Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğümüzce, ‘Banka hesaplarınız FETÖ tarafından ele geçirildi’ diyerek ve kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtıp 3 milyon TL dolandıran bir suç şebekesi tespit edildiğini belirtti.Bakan Yerlikaya paylaşımında şunları kaydetti:"Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçunu örgütlü olarak işleyen bu şebekeye karşı 6 farklı ilde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sonucunda 8 şüpheli şahıs yakalandı, bu şahıslardan 6’sı tutuklanırken, 2’si hakkında adli kontrol kararı verildi.Diğer yandan, Ağrı Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce; sosyal medya üzerinden arsa satışı yapanları tespit edip, kendini savcı gibi tanıtan ve ‘FETÖ senin adına para çekmiş, para göndermen lazım diyerek’ yaklaşık 1 milyon TL dolandıran şahıslar hakkında inceleme başlatıldı.Yapılan operasyonlarla bu suç şebekesine üye 20 şüpheli 5 farklı ilde yakalandı. Yakalananların 9’u tutuklanırken, 9’u hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonları düzenleyen kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum"Operasyonlara ilişkin görüntülere de paylaşımında yer veren Bakan Yerlikaya şunları kaydetti:"Operasyonları düzenleyen kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Vatandaşlarımızı bir kez daha dikkatli olmaya davet ediyorum. Hiçbir kamu görevlisi sizden para istemez. Böyle bir telefon geldiğinde telefonu yüzlerine kapatın. Siber suçlarla ve dolandırıcılarla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek. "