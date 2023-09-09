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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bu ülkeyi diktatörlük heveslisi Kılıçdaroğlu'na bırakmayacağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Bu güzel ülkeyi Kılıçdaroğlu gibi diktatörlük heveslilerine asla bırakmayacağız." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bu ülkeyi diktatörlük heveslisi Kılıçdaroğlu'na bırakmayacağız
Ekleme: 9.09.2023 - 19:53 Güncelleme: 9.09.2023 - 20:03 / Editör: Ozge Selin
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bu ülkeyi diktatörlük heveslisi Kılıçdaroğlu'na bırakmayacağız
AK Parti Sözcüsü Çelik, programda yaptığı konuşmada, AK Parti'li gençlerin, Türkiye'yi ve bölgesini geliştiren, dünyanın en büyük siyasi hareketlerinden birinin mensupları olduğunu belirterek, gençlerden AK Parti çatısı altındaki günlerini verimli geçirmelerini istedi.

Bugün, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan 100 yıl sonra 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu ortaya koyduğunu ifade etti.

Çelik, AK Parti olarak, her zaman 'egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun', altını çizdiklerini de vurguladı.

CHP ELEŞTİRİSİ

CHP'nin de kuruluşunun 101. yılını kutladığını hatırlatan Çelik, 'Bugünkü CHP'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ne ilgisi varmış? Çok partili hayata geçtiğimizden beri nerede meşru iktidarı engellemeye çalışan bir girişim olduysa bunun siyasi ayağı hep CHP olmuş. Çıkıp onunla yüzleşecekleri yerde, hak etmedikleri halde Atatürk'ün mirasını sahiplenerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk hatırına CHP'ye oy verenleri de istismar ediyorlar.' dedi.

Çelik, en önemli meselenin milletin karşısında tutarlı siyaset yürütmek olduğunu söyleyerek, CHP'nin ise seçim zamanında 'yalan ittifaklar kurduğunu' ve 'gizli pazarlıklar yürüttüğünü' anlattı.

'BOL BOL DEMOKRASİ DEDİLER'

CHP'lilerin seçimlerde 'özgürlüklerden' söz ettiğini hatırlatan Çelik, şöyle konuştu:

'Bol bol 'Demokrasi' dediler. Sayın Cumhurbaşkanımıza çıkıp hiç utanmadan 'Diktatör' diyorlar. Şimdi seçim kaybetmesine ve ağır bir yenilgi almasına rağmen Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu korumak için yaptığı şeyleri görünce diktatör nasıl olurmuş hep beraber gözümüzün önünde bir seyrediyoruz ama ona bir şey hatırlatayım ben, siyaset tarihinde diktatörlerin bir özelliği vardır. Diktatörler halklarına karşı tankın topu arkasına saklanmaktadır. Halkla iç içe giremezler. Halkı gördükleri zaman kaçarlar. Bütün siyaset tarihinde böyledir. 15 Temmuz'da Sayın Cumhurbaşkanımızsa milletiyle beraber tankın, topun tüfeğin üzerine yürüdü.'

İZMİR VE YEREL SEÇİMLER

Ömer Çelik, yerel seçimlerde yeniden zaferi hedeflediklerini dile getirerek, 'Hizmet alamamış deyince ilk akla gelen yerlerden biri zaten İzmir. Bu güzel İzmir'imiz, bu belediyenin beceriksizliği ve vizyonsuzluğu yüzünden bütün İzmirli vatandaşlarımızın her birinin hak ettiği hizmetlere bir türlü kavuşamıyor. İnşallah önümüzdeki günlerde çalışmalarımızı daha da büyüterek bu sefer İzmir'imizi Cumhur İttifakı'nın, AK Parti'nin belediyecilik anlayışıyla buluşturacağız. Onların bunların demokrasi demesine, özgürlük demesine, hizmet demesine bakmayın. Bunların demokrasisi, bunların özgürlüğü sadece kendilerine çalışır. Bu millete çalışmaz.' diye konuştu.

CHP'nin 'özgürlük anlayışının', La Fontaine'nin 'Karganın ağzındaki peyniri düşürmeye çalışan tilkiyi' anlattığı hikayeyi anımsattığını ifade eden Çelik, şu değerlendirmede bulundu:

'Demokrasi dedi, özgürlük dedi, demokrasiyi kaldırıyorsun, altından Kandil çıkıyor. Özgürlüğü kalkıyorsun, altından PKK çıkıyor. Biz ülkemize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Geleceğimizi inşa etmeye devam edeceğiz. Bu güzel ülkeyi, Kılıçdaroğlu gibi diktatörlük heveslilerine asla bırakmayacağız. Ülkemizin önüne çıkanlara terör örgütlerinden destek alanlara, PKK'sına, FETÖ'cülere, bunlara destek verenlere diyorum hepiniz gelin. Bu ülkeyi ne bu diktatörlerine ne de diğerlerine teslim etmeyeceğiz. Büyüteceğiz, cumhuriyetimizi güçlendireceğiz. Bir 9 Eylül günü İzmir'den bir kere daha söz veriyoruz ki bu ülkeye tek gözle bakanlara asla fırsat vermeyeceğiz.'

İNAN: AK GENÇLİK ÇALIŞTI

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, seçimde bir zafer elde ettiklerini söyleyerek, 'AK Parti'nin gençlerin partisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlerin lideri olduğunu ispat ettik. Bu kampanyada en çok AK gençlik çalıştı.' ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün değerleriyle uzaktan yakından ilgisi olmadığını savunan İnan, şöyle konuştu:

'Mustafa Kemal Atatürk'e husumet besleyenleri birinci sırada aday gösterdiklerini gördük. Bugün Cumhuriyetin yüzüncü yılını kutluyorlar ama içlerinde bir tane milletvekili Türk Silahlı Kuvvetlerimize hakaret ediyor. Bir yandan şehir merkezlerine Mustafa Kemal Atatürk'ün afişlerini asacaksınız diğer yandan onun başkomutanlığını yaptığı şanlı Türk ordumuzun üzerine ağır iftiralar atan bir tane milletvekilini barındıracaksınız. Bugün bilinmesi gerekir ki Türk Silahlı Kuvvetlerimize, şanlı ordumuza, ecdadımıza, her türlü değerlerimize, yapılan saldırıların karşısında ilk göreceğiniz gençlik AK gençliktir.'

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünde gençlerle buluşmanın büyük önem taşıdığını söyledi.

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