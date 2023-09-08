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Taksim'de hastanede doktor hasta kavgası! Doktor yumrukla saldırdı

İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine epilepsi atağı nedeniyle gelen bir kadına, acilde görevli doktor iddiaya göre “işim var” diyerek hastaya bakmadı. Duruma tepki gösteren kadına doktor, “size bakmıyorum” deyince ortalık karıştı.

Taksim'de hastanede doktor hasta kavgası! Doktor yumrukla saldırdı
Ekleme: 8.09.2023 - 11:42 Güncelleme: 8.09.2023 - 11:44 / Editör: Ozge Selin
Taksim'de hastanede doktor hasta kavgası! Doktor yumrukla saldırdı
Hastanelerde yaşanılan kavgalara bir yenisi daha eklendi..

Bu kez doktor hastaya saldırdı.

Geçtiğimiz Salı günü saat 19.30 sıralarında İstanbul Beyoğlu’ndaki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde epilepsi atağı geçiren Çiğdem Aydemir (37), arkadaşı Çağla Karataş (32) ile birlikte acil servise geldi.

Genç kadınlar burada kayıt işlemlerini yaptıktan sonra muayene ve tedavi için sarı alana yönlendirildi.

Buraya gelen kadınlar nöbetçi doktor Şamil K., iddiaya göre Çiğdem Aydemir’e başka bir hasta olmamasına rağmen “biraz işlerim var” dedi. Bunun üzerine arkadaşı Çağla Karataş doktora, Aydemir’in ayakta duramadığını söyledi.

O esnada ayağa kalkıp yanına gelen doktor Şamil K. ile Aydemir arasında tartışma çıktı. Tartışmada durumunu anlatan kadına doktor Şamil K., “size bakmıyorum” diye karşılık verdi.

Doktor kadının gözüne yumruk attı

O esnada görüntülediğini fark eden doktor Şamil K., Çağla Karataş’a yumrukla saldırdı. Tartışma ve saldırı anı ise kameralara anbean yansıdı.

Arbede yaşandı

Olayın ardından hastane dışına çıkmak isteyen Karataş, güvenlik görevlileri tarafından kovalanınca arbede yaşandı. Arbede esnasında orantısız güç kullanan görevliler, genç kadını ters kelepçe yaptıktan sonra polis noktasındaki odaya kilitledi.

Epilepsi atağı geçiren Çiğdem Aydemir de hastanenin dışına çıkartılarak önden kelepçelendi. O esnada onlarca güvenlik görevli ve saldırgan doktor Şamil K. iddiaya göre kadınlara küfür ve hakaret etti.

Ortalığın karıştığı olaya müdahale etmek isteyen vatandaşlara da güvenlik görevlilerim izin vermediği iddia edildi.

Taksim'de hastanede doktor hasta kavgası! Doktor yumrukla saldırdı

Birbirlerinden şikayetçi oldular

Olayın ardından beyaz kod ihbarı verilmesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, birbirlerinden şikayetçi olan doktor ve iki kadın gözaltına alındı. Hastanede darp raporu alınan taraflar ardından emniyete götürüldü.

Burada ifadeleri alınan iki kadına “tehdit ve hakaret” suçundan, doktora ise “kasten yaralama” suçundan adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan taraflar savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan saldırıya uğrayan ve ters kelepçelenerek darp edilen iki kadın yaşananları anlattı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.
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Taksim'de hastanede doktor hasta kavgası! Doktor yumrukla saldırdı
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