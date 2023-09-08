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OVP güven verdi! 51+35 milyar dolar: Bakan Mehmet Şimşek'ten Dünya Bankası açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası'nın Türkiye'ye 35 milyar dolarlık finansman desteğine ilişkin açıklamalar yaptı. Bakan Şimşek, "Bu, BAE'nin daha önce açıkladığı yaklaşık 51 milyar dolarlık üç yıllık yatırım planına ek olarak geliyor. Böylesine önemli bir dış finansmanın mevcudiyeti, şüphesiz programımızın başarılı bir şekilde yürütülmesini artırmaktadır." dedi. Bakan Şimşek'in açıklama dilini İngilizce yapması, yabancı yatırımcılara mesaj vermesi olarak yorumlandı.

OVP güven verdi! 51+35 milyar dolar: Bakan Mehmet Şimşek'ten Dünya Bankası açıklaması
Ekleme: 8.09.2023 - 17:21 Güncelleme: 8.09.2023 - 17:26 / Editör: Ozge Selin
OVP güven verdi! 51+35 milyar dolar: Bakan Mehmet Şimşek'ten Dünya Bankası açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası'nın Türkiye'ye sağlayacağı 17 milyar dolarlık finansmanını, ek finansman desteği ile 35 milyar dolara çıkaracağı bilgisi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Bakan Mehmet Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"OVP'NİN BİR BAŞKA ONAYIDIR"

Dünya Bankası'nın Türkiye'ye olan ilgisini önemli ölçüde artırma kararı, orta vadeli ekonomik programımızın bir başka onayıdır. Banka, önümüzdeki üç yıl içinde Türkiye'nin kamu ve özel sektörüne sağladığı finansmanı ikiye katlayarak 35 milyar dolara çıkarmayı planlıyor.

Dünya Bankası'nın paha biçilmez ortaklığını ve Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına yönelik güçlü bağlılığını takdir ediyoruz.

"BAE'NİN 51 MİLYAR DOLARLIK YATIRIMINA EK OLARAK GELİYOR"

Bu, BAE'nin daha önce açıkladığı yaklaşık 51 milyar dolarlık üç yıllık yatırım planına ek olarak geliyor. Böylesine önemli bir dış finansmanın mevcudiyeti, şüphesiz programımızın başarılı bir şekilde yürütülmesini artırmaktadır.

"PROGRAMIMIZ REFORM İVMESİNİ CANLANDIRMAYA ODAKLANIYOR"

Orta vadeli ekonomik programımız (iyi kalibre edilmiş para, maliye ve yapısal politikalar aracılığıyla) makroekonomik ve finansal istikrarı sağlamayı, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmeyi ve deprem sonrası yeniden yapılanmayı başarıyla tamamlamayı amaçlamaktadır. Program, üretkenliği artırmak için reform ivmesini canlandırmaya odaklanıyor.

OVP güven verdi! 51+35 milyar dolar: Bakan Mehmet Şimşek'ten Dünya Bankası açıklaması
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