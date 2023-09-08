Nesli tükendiği sanılıyordu: Orada görüldü!

Anadolu parsı, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan yabani hayvanlar arasında yer aldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipler, ilk kez 2019'sa Batı Akdeniz'de görülen Anadolu parsının yerini tespit etmek için düğmeye bastı.Fotokapanla yapılan takipte heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. DMP Genel Müdürlüğü, Anadolu parsının yeni çekilen görüntüsünü 'Anadolu'nun gizemli efsanesi bu kez sislerin içinden geldi' notuyla sosyal medyadan paylaştı.DKMP Genel Müdürlüğü'nün paylaşımında, 'Ülkemizde nesli tükendiği düşünülen Anadolu parsını, asla umudumuzu kaybetmeden, onu doğada görüntülemek çok zor olsa da çalışmalarımıza yılmadan devam ederek, ülkemizin biyolojik çeşitliliğinin ve doğal güzelliklerinin korunması konusunda gerçekleştirdiğimiz titiz çalışmalar neticesinde 1974'ten sonra ilk kez 25 Ağustos 2019'da fotokapanlarımız ile görüntülemeyi başarmıştık. Onu kadim topraklarımızda görüntülemek hepimizde büyük heyecan uyandırdı ve hepimize sevinç kaynağı oldu. Ardından bu eşsiz hazineyi korumak ve neslinin devamlılığını sağlamak amacıyla Genel Müdürlüğümüzce dört koldan hummalı bir çalışma başlatıldı' ifadeleri kullanıldı.Paylaşımının devamında, şunlar kaydedildi: Fotokapanlardan elde edilen veriler eylem planında ve yaban hayatı geliştirme sahalarının yönetim planlarında altlık veri olarak kullanılacak. Bu kadim topraklar ilelebet onun yurdu olsun diye izlerini sürüyor, işaretlerini takip ediyor ve onu koruyoruz.Öte yandan DKMP'ye bağlı ekipler öncülüğünde bazı üniversitelerin de destek verdiği saha çalışmalarında; şu ana kadar Türkiye'de toplamda 5 bireye ait görüntü elde edildi. Batı Akdeniz'de 2 bireye ait toplam 62 görüntü, Doğu Karadeniz'de 1 bireye ait toplam 70 görüntü, Doğu Anadolu'da 1 bireye ait 1 görüntü, Güneydoğu Anadolu'da ise 1 bireye ait 1 görüntü kayıtlara geçti.