Mustafa Sarıgül'den 'Emir Sarıgül' açıklaması: 'Babaların ve çocukların siyaset yaptığı bir ortam var'

Canlı yayında Kübra Par, CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül'e 'Emir Sarıgül'ün adı belediye başkan adayı olarak geçiyor. Eyüp'ten aday olacağı konuşuluyor. Böyle bir durum var mı? İddialar doğru mu?' diye sordu.Sarıgül bu soruya 'Siyaset babadan oğula geçmiyor. Siyasette babaların ve çocukların siyaset yaptığı bir ortam tabii ki var. Ama daha önemli bir şey söyleyeyim. İkinizi de özellikle Tarkan Erzincan'a geldiği zaman konsere bekliyorum.” yanıtını verdi.Bu sözler üzerine Kübra Par, 'Emir Sarıgül sorusunu böyle geçiştirdi.' yorumunu yaptı.