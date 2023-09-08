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Melih Gökçek’ten gündeme damga vuracak iddia! “Tarihin en büyük skandalı!”

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından gündeme damga vuracak bir paylaşımda bulundu.

Melih Gökçek’ten gündeme damga vuracak iddia! “Tarihin en büyük skandalı!”
Ekleme: 8.09.2023 - 11:15 Güncelleme: 8.09.2023 - 11:39 / Editör: Ozge Selin
Melih Gökçek’ten gündeme damga vuracak iddia! “Tarihin en büyük skandalı!”
Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından gündeme damga vuracak iddialarda bulundu.

Seçildiği dönemde verdiği vaatlerin hiçbirini gerçekleştiremeyen ve hizmet siyasetinde sınıfta kalan Mansur Yavaş'lı Ankara gün geçtikçe geriye gitmeye devam ediyor. Son olarak AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan tarafından Ankara'da rüşvet skandalı ortaya çıkarılmıştı.

Ankara'da Mansur Yavaş ilderliğinde yaşanan skandallara, rezilliklere ve iş bilmezliklere her daim tepki koyan Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, bu sefer de yaptığı paylaşımla gündeme damga vurdu.

Gökçek, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Hazır ol ankara…

Tarihin en büyük skandalı patlıyor…

Bekleyin…

Gerçekleri duyduğunda Ankara ayağa kalkacak…”

Melih Gökçek’ten gündeme damga vuracak iddia! “Tarihin en büyük skandalı!”

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Melih Gökçek’ten gündem damga vuracak iddia! “Tarihin en büyük skandalı!”
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