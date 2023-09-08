Kediyi seven çocuğu ezerek öldürdü! Acılı annenin görüntüsü kahretti!
Korkunç olay İstanbul Sultangazi'de meydana geldi. 2 yaşındaki Muhammet Salih Kaya'yı fark etmeyen sürücü aracı ile çocuğun üzerinden geçti. Talihsiz yavru feci şekilde yaşamını yitirdi…
Yürekleri yakan kaza, dün yaşandı. 6 Şubat depreminin ardından İstanbul'a taşınan Gaziantepli ailenin 2 yaşındaki oğlu Muhammet Salih Kaya, evlerinin önündeki yolda kediyle oynamaya başladı.
Ancak bu sırada sokakta bekleyen otomobilin sürücüsü çocuğu fark etmeyerek gaza bastı. Sürücü, Muhammet Salih Kaya (2) ve kedinin üzerinden geçti.
Kediyi seven 3 yaşındaki çocuğu fark etmedi, araba ile üzerinden geçti | Video
KUCAKLAYIP ARACINA ALDI
Görgü tanıklarının ifadelerine göre ağır yaralanan çocuğu daha sonra fark eden sürücü, onu kucaklayarak aracına aldı.
MUHAMMET SALİH KAYA KURTARILAMADI
Sürücü tarafından ağır yaralı olarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine götürülen Muhammet Salih Kaya tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaya'nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
2 yaşındaki Muhammet Salih Kaya'nın cenazesini almak için ailesi Yenibosna Adli Tıp Kurumu'na gitti.
OĞLUNUN EŞYALARINA SARILIP AĞLADI...
Kaya'nın annesi gözyaşları içinde çocuğunun oyuncağına ve biberonuna sarılarak ağladığı görüldü.
Muhammet Kaya'nın cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak memleketi Şanlıurfa'ya götürüleceği öğrenildi.
Öte yandan küçük çocuktan geriye 4 gün önce doğum gününde akülü oyuncak araca binerken çekilmiş görüntüleri kaldı.
Ancak bu sırada sokakta bekleyen otomobilin sürücüsü çocuğu fark etmeyerek gaza bastı. Sürücü, Muhammet Salih Kaya (2) ve kedinin üzerinden geçti.
Kediyi seven 3 yaşındaki çocuğu fark etmedi, araba ile üzerinden geçti | Video
KUCAKLAYIP ARACINA ALDI
Görgü tanıklarının ifadelerine göre ağır yaralanan çocuğu daha sonra fark eden sürücü, onu kucaklayarak aracına aldı.
MUHAMMET SALİH KAYA KURTARILAMADI
Sürücü tarafından ağır yaralı olarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine götürülen Muhammet Salih Kaya tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaya'nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
2 yaşındaki Muhammet Salih Kaya'nın cenazesini almak için ailesi Yenibosna Adli Tıp Kurumu'na gitti.
OĞLUNUN EŞYALARINA SARILIP AĞLADI...
Kaya'nın annesi gözyaşları içinde çocuğunun oyuncağına ve biberonuna sarılarak ağladığı görüldü.
Muhammet Kaya'nın cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak memleketi Şanlıurfa'ya götürüleceği öğrenildi.
Öte yandan küçük çocuktan geriye 4 gün önce doğum gününde akülü oyuncak araca binerken çekilmiş görüntüleri kaldı.