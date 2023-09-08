  • USD: 26,80 - 26,85
  • EURO: 28,71 - 28,76
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kediyi seven çocuğu ezerek öldürdü! Acılı annenin görüntüsü kahretti!

Korkunç olay İstanbul Sultangazi'de meydana geldi. 2 yaşındaki Muhammet Salih Kaya'yı fark etmeyen sürücü aracı ile çocuğun üzerinden geçti. Talihsiz yavru feci şekilde yaşamını yitirdi…

Ekleme: 8.09.2023 - 14:47 Güncelleme: 8.09.2023 - 14:53 / Editör: Ozge Selin
Yürekleri yakan kaza, dün yaşandı. 6 Şubat depreminin ardından İstanbul'a taşınan Gaziantepli ailenin 2 yaşındaki oğlu Muhammet Salih Kaya, evlerinin önündeki yolda kediyle oynamaya başladı.

Ancak bu sırada sokakta bekleyen otomobilin sürücüsü çocuğu fark etmeyerek gaza bastı. Sürücü, Muhammet Salih Kaya (2) ve kedinin üzerinden geçti.

Kediyi seven 3 yaşındaki çocuğu fark etmedi, araba ile üzerinden geçti | Video

KUCAKLAYIP ARACINA ALDI
Görgü tanıklarının ifadelerine göre ağır yaralanan çocuğu daha sonra fark eden sürücü, onu kucaklayarak aracına aldı.

MUHAMMET SALİH KAYA KURTARILAMADI
Sürücü tarafından ağır yaralı olarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine götürülen Muhammet Salih Kaya tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaya'nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

2 yaşındaki Muhammet Salih Kaya'nın cenazesini almak için ailesi Yenibosna Adli Tıp Kurumu'na gitti.

Kediyi seven çocuğu ezerek öldürdü! Acılı annenin görüntüsü kahretti!

OĞLUNUN EŞYALARINA SARILIP AĞLADI...
Kaya'nın annesi gözyaşları içinde çocuğunun oyuncağına ve biberonuna sarılarak ağladığı görüldü.

Muhammet Kaya'nın cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak memleketi Şanlıurfa'ya götürüleceği öğrenildi.

Öte yandan küçük çocuktan geriye 4 gün önce doğum gününde akülü oyuncak araca binerken çekilmiş görüntüleri kaldı.
MSB duyurdu! Barış Pınarı bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Kamuda yerli araç dönemi: Finansmanı ihtiyaç fazlası taşıtların devriyle karşılanacak
Trabzon'a yeni havalimanı müjdesi: Bakan Uraloğlu 'çalışmalara başladık' diyerek duyurdu
Mustafa Sarıgül'den 'Emir Sarıgül' açıklaması: 'Babaların ve çocukların siyaset yaptığı bir ortam va
Taksim'de hastanede doktor hasta kavgası! Doktor yumrukla saldırdı
Melih Gökçek’ten gündem damga vuracak iddia! “Tarihin en büyük skandalı!”
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Meral Akşener’i kızdıracak hamle: İYİ Partili o ismi transfer etti!
Merkez Bankası kasaları doluyor! Dünyada 3. sırada yer aldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz tarih verdi: Emekli maaşı zammı ne kadar olacak?
PKK'ya bir darbe daha! Sözde sorumlulardan Ferit Yüksel etkisiz hale getirildi
Aksaray'da sele kapılan Asel bebekten acı haber!
Liselerde yeni dönem! Ortalama kuralına son verildi, 6 dersi geçemeyen sınıfta kalacak
Başkan Erdoğan'ın girişimleri dünyaya umut oluyor! Soçi sonrası 40 gemiyle Afrika’ya umut taşınacak
Milli teknolojide son söz Gök Vatan'da keskin göz: 'ASELPOD'
AK Parti ve MHP'den yerel seçime özel çalışma! Süreç 7 Ekim'den sonra başlayacak
İstanbul'da yolcular muavin oldu
İBB'nin ilgisizliği yüzünden Yıldız Korusu can çekişiyor! Elektrik yok mermerler kırık
Vatandaş afet derdinde İmamoğlu şov peşinde! 'Fotoğraf çektirip gittiler'
Karadeniz gazından bir güzel haber daha! Ekonomiye 2 milyar dolarlık katkı sağlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi için Hindistan'a gidecek
Meteoroloji duyurdu! O illerde kuvvetli sağanak etkili olacak

Meteoroloji duyurdu! O illerde kuvvetli sağanak etkili olacak

İçmeden sarhoş oluyor: Vücudu alkol üreten hasta Giresun'da sağlığına kavuştu

İçmeden sarhoş oluyor: Vücudu alkol üreten hasta Giresun'da sağlığına kavuştu

YouTube'den dev hamle! Oyun sektörüne adım atıyor

YouTube'den dev hamle! Oyun sektörüne adım atıyor

Genç yaşta öleceğini öğrendi, tam 200 kilo verdi! Son halini görenler gözlerine inanamadı...

Genç yaşta öleceğini öğrendi, tam 200 kilo verdi! Son halini görenler gözlerine inanamadı...

Nesli tükendiği sanılıyordu: Orada görüldü!

Nesli tükendiği sanılıyordu: Orada görüldü!

Tozu dumana katıp köylere iniyorlar: Drone ile kaydedildi herkes görmek için akın ediyor

Tozu dumana katıp köylere iniyorlar: Drone ile kaydedildi herkes görmek için akın ediyor