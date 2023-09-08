Kediyi seven çocuğu ezerek öldürdü! Acılı annenin görüntüsü kahretti!

Yürekleri yakan kaza, dün yaşandı. 6 Şubat depreminin ardından İstanbul'a taşınan Gaziantepli ailenin 2 yaşındaki oğlu Muhammet Salih Kaya, evlerinin önündeki yolda kediyle oynamaya başladı.Ancak bu sırada sokakta bekleyen otomobilin sürücüsü çocuğu fark etmeyerek gaza bastı. Sürücü, Muhammet Salih Kaya (2) ve kedinin üzerinden geçti.Kediyi seven 3 yaşındaki çocuğu fark etmedi, araba ile üzerinden geçti | VideoGörgü tanıklarının ifadelerine göre ağır yaralanan çocuğu daha sonra fark eden sürücü, onu kucaklayarak aracına aldı.Sürücü tarafından ağır yaralı olarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine götürülen Muhammet Salih Kaya tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaya'nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.2 yaşındaki Muhammet Salih Kaya'nın cenazesini almak için ailesi Yenibosna Adli Tıp Kurumu'na gitti.Kaya'nın annesi gözyaşları içinde çocuğunun oyuncağına ve biberonuna sarılarak ağladığı görüldü.Muhammet Kaya'nın cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak memleketi Şanlıurfa'ya götürüleceği öğrenildi.Öte yandan küçük çocuktan geriye 4 gün önce doğum gününde akülü oyuncak araca binerken çekilmiş görüntüleri kaldı.