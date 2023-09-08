Genç yaşta öleceğini öğrendi, tam 200 kilo verdi! Son halini görenler gözlerine inanamadı...

Sizi gençliğinin baharında tam tamına 300 kiloya kadar ulaşan Amber Rachdi ile tanıştıralım. 24 yaşındaki bu genç kadın, aşırı kiloları yüzünden az kalsın hayatından oluyordu. O kadar kiloluydu ki erkek arkadaşıyla aynı yatakta bile uyuyamaz hale gelmişti. Doktorların 30 yaşına kadar yaşayamayacağını söylemesi üzerine hayatını değiştirme kararı aldı. Kısa sürede verdiği kilolarla bambaşka birine dönüşen Rachdi, son hali ile görenleri hayrete düşürdü. 200'ü aşkın kilo veren genç kadın, hikayesi ile obeziteyle mücadele eden insanlara ilham oldu. İşte, Amber Rachdi'nin inanılmaz değişimi ve hikayesi...Obeziteyle mücadele eden birçok insan, Dr. Younan Nowrazadan'ın desteğiyle büyük fiziksel değişiklikler yaşadı ve şimdi hayatlarını daha sağlıklı bir şekilde sürdürüyorlar. Amber Rachdi bu isimlerden sadece biri.Kendini onaylanmış ve güzel hissetmeyen Amber, sevgilisi Rowdy tarafından desteklenmesine rağmen yemek yeme dürtüsüne karşı koyamadı. Bu nedenle ilişkisinde pek çok zorlukla mücadele etmek durumunda kaldı.Korkularının üstesinden gelmesi ve kilo verme hedefine ulaşması için Amber'in karşısına çok büyük bir fırsat çıktı. O da TLC'de yayınlanan ''My 600-lb Life'' isimli programdı. Bu programa katılarak tanınan genç kadın, yaşadığı değişimin ardından muhteşem bir görüntüye kavuştu ve şu anda eski halinden eser yok!Korkularının üstesinden gelmesi ve kilo verme hedefine ulaşması için Amber'in karşısına çok büyük bir fırsat çıktı. O da TLC'de yayınlanan ''My 600-lb Life'' isimli programdı. Bu programa katılarak tanınan genç kadın, yaşadığı değişimin ardından muhteşem bir görüntüye kavuştu ve şu anda eski halinden eser yok!22 Haziran 1990 tarihinde Oregon, Troutdale'de dünyaya gelen Amber Rachdi, Fas-Amerikan kökenlidir. Beş yaşında 160 lb (75kg) ağırlığındaydı. Yani kendini bildi bileli aşırı kiloluydu. Yaşlandıkça ve büyüdükçe, 30 dakikadan fazla ayakta duramaz hale geldi.23 yaşındayken ağırlığı 660 lb'ye ulaştı. Bu noktada ise My 600-lb Life'a katılmış ve çabalarının sonunda 236 libre zayıflamıştı.Dr Younan'ın bakımına giren herkes, hayatlarında büyük değişiklikler yapmak zorundadır. Bu, yaşamlarında yeni bir başlangıç yapabilmeleri için kendilerini yemek saplantılarından uzaklaştırmayı içerir.O sırada 23 yaşında olan Amber Rachdi, başarısızlık korkusu da dahil olmak üzere kilo vermenin içerdiği tüm değişikliklerden korkuyordu. Kendini 'iğrenç' olarak tanımlarken, anksiyete yaşadı ve yiyecekleri bir destek mekanizması olarak kullandı.Yine de, Dr Younan Nowzaradan'ın yardımıyla bir değişiklik yapmaya kararlıydı. Mide baypas ameliyatı geçirdikten sonra 377 lb kaybetti ve daha önce yapamadığı şeyleri yapabildiğini görünce güvenini yeniden kazandı.Rachdi, 2015 yılında programın 3. sezonunda 660 libre ağırlığından sonra 400 libreden fazla kaybetti. Ve bambaşka biri haline geldi. ABD Dergisi, Amber'in Facebook'ta My 600-lb Life: Where Are They Now'a katılmayacağını yazdığını çünkü tekrar televizyona çıkmak istemediğini ve sosyal medya aracılığı ile bunu duyurduğunu yazdı.Amber; 'Hayatımın geri kalanının yalnızca kaybettiğim kilolarla ölçülmesini istemiyorum' ifadeleriyle programa devam etmeyeceğini belirtti.2016'da Amber ve bu süreçte yanından asla ayrılmayan sevgilisi Rowdy ilişkilerini kestiler ama iyi arkadaş olarak kaldılar.Amber şimdi Instagram hesabında 234 binden fazla takipçisi olan bir sosyal medya etkileyicisi.Amber Rachdi'nin doktorları, 'Bu kilolarla 30 yaşına kadar yaşayamazsın' deyince genç kız bıçak altına yattı.Son halini sosyal medya hesaplarında paylaşan genç kız, aşırı kilosu yüzünden hayatı mahvolan kişiler için ilham oluyor.Genç kadın günde dört öğün yemek ve bolca şeker yiyordu. Yedikçe daha da mutsuz oluyordu. Hayatı monoton bir hale gelmişti. O kadar kiloluydu ki erkek arkadaşıyla aynı yatakta bile uyuyamıyordu.Operasyon sonrası ilk kontrolüne giden Amber'ın doktoru 65 kilo verdiğini görünce gözlerine inanamadı. Dr. Nowzaradan normalde böyle bir şey yapmasa da Amber ile gurur duyduğundan vücudundaki sarkıkları operasyonla almaya ikna oldu.