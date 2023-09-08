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Elektrik mühendisi koca eve sözde hoca çağırdı: Karısına yapılanları oturup izledi!

Duyanları şaşkına çeviren olay İstanbul'da gerçekleşti. Elektrik mühendisi koca, eve sözde hoca davet etti. Kendisinden boşanmak isteyen eşi için "Bunun içine şeytan kaçmış" dedi. Sonra da karısına yapılanları oturup izledi.

Ekleme: 8.09.2023 - 12:03 Güncelleme: 8.09.2023 - 12:04 / Editör: Ozge Selin
Elektrik mühendisi koca eve sözde hoca çağırdı: Karısına yapılanları oturup izledi!İstanbul'da inanılmaz bir olay gerçekleşti. Musa Ö. ve Melek Ö. ile 7 yıl önce dünyaevine girdi.

1 çocuk sahibi olan genç çift, evlilikleri boyunca sürekli kavgalar etti. Musa Ö. eşinin içine şeytan kaçtığını iddia ederek eve sözde hoca davet etti.

"SENİN İÇİNDE ŞEYTAN VAR!"
Karısının içinde şeytan olup olmadığını öğrenmek istedi. Sözde hoca ise kadının sırtına bakıp, "Senin içinde şeytan var" dedi.

Genç kadına, "Sen istenmeyen çocuk muydun" sorusunu yöneltti. Büyük şaşkınlık yaşayan kadın ise "Hayır" yanıtını verdi.

"ŞEYTAN KONUŞUYOR"
Hoca ise "Sen değil şeytan konuşuyor. Bu yüzden bize itiraz ediyor" dedi.

Ardından da eline aldığı sopayla kadının sırtına ve elini vurmaya başladı. Daha sonra sopayı kadının kocasına uzattı.

KARISINA SOPAYLA VURMAYA BAŞLADI
"İçendeki şeytanın çıkmasını istiyorsan sen de vur" dedi. Buna inanan adam ise sopayı eline alıp karısına vurmaya başladı.

Resmen dayak yiyen kadın ailesiyle konuşup olayı yargıya taşıdı.

Boşanmak isteyen genç kadının avukatı ise dava dilekçesinde şunları söyledi: karısını sürekli şeytan olmakla suçlayan ve bu yüzden şiddet uygulayan Musa Ö. evlilikte kusur olan taraftır.

Batıl inancı doğrultusunda bilime inanmadığı için çocuğunun tedavi edilmesini de engellemiştir.

Evlilik birliği müvekkilim açısından çekilmez bir hale gelmiştir. Müvekkil psikolojik açıdan çökertilmeye çalışılmıştır.

Kendisi yaşadığı travmalardan dolayı destek görmektedir. Boşanmalarına karar verilmesini istiyoruz. Velayetin de annede olmasını talep ediyoruz.

Melek Hanım ve çocuğu için 7 bin lira nafaka istiyoruz. 1 milyon TL de tazminat talep ediyoruz…"
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