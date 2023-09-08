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Bakan Yumaklı: Hesaplara bugün aktarıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: 29 milyon 85 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz.

Ekleme: 8.09.2023 - 15:53 Güncelleme: 8.09.2023 - 15:57 / Editör: Ozge Selin
Bakan Yumaklı: Hesaplara bugün aktarıyoruzTarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "29 milyon 85 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, söz konusu tutarın tamamı "uzman eller proje desteğine" ödenecek.
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