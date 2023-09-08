Adil Kırgöz rezilliğin gözünü çıkardı: Kum üzerindeki Salihleraltı Halk Pazarı’nda tuvalet kokusundan durulmuyor

İzmir’in Dikili ilçesine bağlı Salihleraltı Halk Pazarı’nda yaşanan rezalet ortaya çıktı. Vatandaşın aktardığına göre; başka bir alan olmasına rağmen, taş ve kumlarla kaplı bir zemine kurulan pazara araçsız ulaşmak mümkün değil. Bölge halkı pazara ulaşamamaktan yakınırken, pazarcı esnafının şikayetleri de belediye tarafından dikkate alınmıyor.Öte yandan, pazar alanında tuvalete ulaşamayan pazarcılar, defalarca belediyeye şikayette bulunmasına rağmen tuvaletlerin kilitli tutulmasına isyan etti. Esnaf, tuvalet ihtiyacını gidermek için denizi, tarlayı, Camii’yi kullanmak zorunda olduğunu söyledi.Belediye Başkanı Adil Kırgöz’ün yarattığı mağduriyetler bunlarla da sınırlı değil. İlçe genelinde yaşanan gider kokusu ve sinek sorunu da vatandaşların evlerinde dahi rahat oturamamasına neden oldu.Pazar alanında, pazarcı çadırı olmayan esnaf üst koruma için şemsiye kullanıyor. Kışın şemsiyenin yeterli olamayacağından yakınan esnaf, bu şekilde pazar kurmanın mümkün olmadığını söyledi.Bir pazarcı esnafı ise gider kokusu ve kumluk alanın çıkardığı toz nedeniyle öksürük ve nefes darlığı yaşadıklarını anlattı. Defalarca şikayette bulunan vatandaş; belediyenin pazara uğramadığını, hiçbir şikayetlerinin dikkate alınmadığını söyledi.