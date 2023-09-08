Adil Kırgöz rezilliğin gözünü çıkardı: Kum üzerindeki Salihleraltı Halk Pazarı’nda tuvalet kokusundan durulmuyor
CHP’li Dikili Belediyesi’nde halkın mağduriyetleri gün yüzüne çıktı. Salihleraltı Halk Pazarı’nda, pazarcı esnafının ve halkın şikayetleri belediyenin işleyişini gözler önüne serdi. Kum üzerine kurulan pazarda, ulaşım sorunun yanı sıra tuvalete dahi ulaşamayan pazarcılar, gider kokusuna isyan etti.
İzmir’in Dikili ilçesine bağlı Salihleraltı Halk Pazarı’nda yaşanan rezalet ortaya çıktı. Vatandaşın aktardığına göre; başka bir alan olmasına rağmen, taş ve kumlarla kaplı bir zemine kurulan pazara araçsız ulaşmak mümkün değil. Bölge halkı pazara ulaşamamaktan yakınırken, pazarcı esnafının şikayetleri de belediye tarafından dikkate alınmıyor.
TUVALETLER KİLİTLİ TUTULUYOR
Öte yandan, pazar alanında tuvalete ulaşamayan pazarcılar, defalarca belediyeye şikayette bulunmasına rağmen tuvaletlerin kilitli tutulmasına isyan etti. Esnaf, tuvalet ihtiyacını gidermek için denizi, tarlayı, Camii’yi kullanmak zorunda olduğunu söyledi.
MAĞDURİYETLER BİTMİYOR
Belediye Başkanı Adil Kırgöz’ün yarattığı mağduriyetler bunlarla da sınırlı değil. İlçe genelinde yaşanan gider kokusu ve sinek sorunu da vatandaşların evlerinde dahi rahat oturamamasına neden oldu.
PAZARCI ÇADIRI YOK
Pazar alanında, pazarcı çadırı olmayan esnaf üst koruma için şemsiye kullanıyor. Kışın şemsiyenin yeterli olamayacağından yakınan esnaf, bu şekilde pazar kurmanın mümkün olmadığını söyledi.
KUM ALANIN ÇIKARDIĞI TOZ VE GİDER KOKUSU NEFES DARLIĞI YARATTI
Bir pazarcı esnafı ise gider kokusu ve kumluk alanın çıkardığı toz nedeniyle öksürük ve nefes darlığı yaşadıklarını anlattı. Defalarca şikayette bulunan vatandaş; belediyenin pazara uğramadığını, hiçbir şikayetlerinin dikkate alınmadığını söyledi.