20 Milyonluk Vurgun Iddiasi

Kocaeli’de bir sigorta firmasinda çalisan Murat I. ve eski esi Buse A., iddiaya göre 23 vatandasi kâr vaadiyle kandirdi. Yatirim yapilacagini zanneden vatandaslar ise çifte güvenerek paralarini yatirdi. Çiftin telefonlarini açmamasi ve sosyal medya hesaplarinda lüks içinde yasamasindan süphelenen magdurlar, sikayette bulundu. Ihbar üzerine inceleme baslatan polis ekipleri, Murat I. ve Buse A.’nin çesitli yollarla 23 kisiyi yaklasik 20 milyon TL dolandirdiklarini tespit etti. 13 Agustos 2021 tarihinde gerçeklestirilen operasyonla yakalanarak adliyeye sevk edilen sahislardan Murat I. tutuklanirken, Buse A. ise adli kontrol sarti ile serbest birakildi."Masak raporunda belirtilen pek çok para hareketi kayitlara geçmemistir"Olaya iliskin görülen davanin 7. celsesi 7. Agir Ceza Mahkemesinde görüldü.Salonda taraf avukatlari hazir bulunurken, tutuklu sanik Murat I. SEGBIS ile durusmaya katildi.Tutuksuz sanik Buse A. ise durusmaya katilmadi. Konuya iliskin savunma yapan magdur avukati Özge Akbas, “Bilirkisi raporu eksiktir, kabul etmiyoruz. Masak raporunda belirtilen pek çok para hareketi kayitlara geçmemistir. Magdurlardan alinan paralarin çok daha fazla oldugunu belirledik. Saniklar Buse ve Murat I. arasinda yakalanmadan önce aralarinda para geçisi olmus. Sanik Buse’nin de tutuklanmasini istiyoruz. Murat I. ve Buse A. yakalanmadan kisa süre önce çok sayida yurt disi bahis sitesiyle oyun oynayarak bu paralari, Papara, Paribu isimli sitelere aktarmislardir. Bu sitelere yazi yazilarak saniklarin hesap hareketleri, paralarin üçüncü kisiye aktarilip aktarilmadigi, aktarildiysa hesap isimleri ve sicak soguk hesap islemlerinin incelenmesini talep ediyoruz” diye konustu.Magdur avukati Duygu Çelik’te taleplerini ileterek Buse A.’nin tutuklanmasini talep etti. Sanik avukatlari Selami Ulusinan, dolandiricilik unsurlarinin olusmadigini belirterek, Murat I.’nin tahliyesini talep etti."Uzun süre sikayet etmediler"Suçlamalari kabul etmeyerek savunma yapan Murat I. ise "2012 yilindan beri magdurlarla tanismama ragmen beni uzun süre sikayet etmediler, zira o dönemde yatirimlari karsiliginda benden para aliyorlardi. Buse’nin olayla bir iliskisi yoktur. Onu bilerek yargilamaya çekmeye çalisiyorlar. Bunu kabul etmiyorum, tahliyemi talep ediyorum" seklinde konustu.Sanik önceki durusmada, "Müsterilerin bana verdikleri paralari kripto ve borsa olarak yatirdim. Müsterilerime bu yatirimlarla para kazandirdim. Onlari kandirmadim, kendilerine hediye çekleri verdim. Bahis oynadim ve paralari kaybettim. Bu sebeple ödemeleri yapamadim" ifadelerini kullanmisti.Mahkeme heyeti, bilirkisiden rapor alinmasina ve Murat I’nin tutukluluk halinin devamina karar vererek, durusmayi erteledi.