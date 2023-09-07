  • USD: 26,80 - 26,85
  • EURO: 28,71 - 28,76
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

20 Milyonluk Vurgun Iddiasi

Kocaeli’de yatirim vaadiyle 23 kisiyi 20 milyon TL dolandirdigi iddia edilen sanik, suçlamalari kabul etmeyerek, "2012 yilindan beri magdurlarla tanismama ragmen beni uzun süre sikayet etmediler, zira o dönemde yatirimlari karsiliginda benden para aliyorlardi. Eski esimin olayla bir iliskisi yoktur. Onu bilerek yargilamaya çekmeye çalisiyorlar. Bunu kabul etmiyor, tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Ekleme: 7.09.2023 - 16:32 Güncelleme: 8.09.2023 - 12:39 / Editör: Ozge Selin / Kaynak: İHA
20 Milyonluk Vurgun Iddiasi


Kocaeli’de bir sigorta firmasinda çalisan Murat I. ve eski esi Buse A., iddiaya göre 23 vatandasi kâr vaadiyle kandirdi. Yatirim yapilacagini zanneden vatandaslar ise çifte güvenerek paralarini yatirdi. Çiftin telefonlarini açmamasi ve sosyal medya hesaplarinda lüks içinde yasamasindan süphelenen magdurlar, sikayette bulundu. Ihbar üzerine inceleme baslatan polis ekipleri, Murat I. ve Buse A.’nin çesitli yollarla 23 kisiyi yaklasik 20 milyon TL dolandirdiklarini tespit etti. 13 Agustos 2021 tarihinde gerçeklestirilen operasyonla yakalanarak adliyeye sevk edilen sahislardan Murat I. tutuklanirken, Buse A. ise adli kontrol sarti ile serbest birakildi.

"Masak raporunda belirtilen pek çok para hareketi kayitlara geçmemistir"

Olaya iliskin görülen davanin 7. celsesi 7. Agir Ceza Mahkemesinde görüldü.

Salonda taraf avukatlari hazir bulunurken, tutuklu sanik Murat I. SEGBIS ile durusmaya katildi.

Tutuksuz sanik Buse A. ise durusmaya katilmadi. Konuya iliskin savunma yapan magdur avukati Özge Akbas, “Bilirkisi raporu eksiktir, kabul etmiyoruz. Masak raporunda belirtilen pek çok para hareketi kayitlara geçmemistir. Magdurlardan alinan paralarin çok daha fazla oldugunu belirledik. Saniklar Buse ve Murat I. arasinda yakalanmadan önce aralarinda para geçisi olmus. Sanik Buse’nin de tutuklanmasini istiyoruz. Murat I. ve Buse A. yakalanmadan kisa süre önce çok sayida yurt disi bahis sitesiyle oyun oynayarak bu paralari, Papara, Paribu isimli sitelere aktarmislardir. Bu sitelere yazi yazilarak saniklarin hesap hareketleri, paralarin üçüncü kisiye aktarilip aktarilmadigi, aktarildiysa hesap isimleri ve sicak soguk hesap islemlerinin incelenmesini talep ediyoruz” diye konustu.

Magdur avukati Duygu Çelik’te taleplerini ileterek Buse A.’nin tutuklanmasini talep etti. Sanik avukatlari Selami Ulusinan, dolandiricilik unsurlarinin olusmadigini belirterek, Murat I.’nin tahliyesini talep etti.

"Uzun süre sikayet etmediler"

Suçlamalari kabul etmeyerek savunma yapan Murat I. ise "2012 yilindan beri magdurlarla tanismama ragmen beni uzun süre sikayet etmediler, zira o dönemde yatirimlari karsiliginda benden para aliyorlardi. Buse’nin olayla bir iliskisi yoktur. Onu bilerek yargilamaya çekmeye çalisiyorlar. Bunu kabul etmiyorum, tahliyemi talep ediyorum" seklinde konustu.

Sanik önceki durusmada, "Müsterilerin bana verdikleri paralari kripto ve borsa olarak yatirdim. Müsterilerime bu yatirimlarla para kazandirdim. Onlari kandirmadim, kendilerine hediye çekleri verdim. Bahis oynadim ve paralari kaybettim. Bu sebeple ödemeleri yapamadim" ifadelerini kullanmisti.

Mahkeme heyeti, bilirkisiden rapor alinmasina ve Murat I’nin tutukluluk halinin devamina karar vererek, durusmayi erteledi.

Kaynak: İHA

Bu haber İHA API servisleriyle otomatik olarak yayınlanmıştır. Bu habere herhangi bir editöryal müdahale yapılmamıştır.
MSB duyurdu! Barış Pınarı bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Kamuda yerli araç dönemi: Finansmanı ihtiyaç fazlası taşıtların devriyle karşılanacak
Trabzon'a yeni havalimanı müjdesi: Bakan Uraloğlu 'çalışmalara başladık' diyerek duyurdu
Mustafa Sarıgül'den 'Emir Sarıgül' açıklaması: 'Babaların ve çocukların siyaset yaptığı bir ortam va
Taksim'de hastanede doktor hasta kavgası! Doktor yumrukla saldırdı
Melih Gökçek’ten gündem damga vuracak iddia! “Tarihin en büyük skandalı!”
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Meral Akşener’i kızdıracak hamle: İYİ Partili o ismi transfer etti!
Merkez Bankası kasaları doluyor! Dünyada 3. sırada yer aldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz tarih verdi: Emekli maaşı zammı ne kadar olacak?
PKK'ya bir darbe daha! Sözde sorumlulardan Ferit Yüksel etkisiz hale getirildi
Aksaray'da sele kapılan Asel bebekten acı haber!
Liselerde yeni dönem! Ortalama kuralına son verildi, 6 dersi geçemeyen sınıfta kalacak
Başkan Erdoğan'ın girişimleri dünyaya umut oluyor! Soçi sonrası 40 gemiyle Afrika’ya umut taşınacak
Milli teknolojide son söz Gök Vatan'da keskin göz: 'ASELPOD'
AK Parti ve MHP'den yerel seçime özel çalışma! Süreç 7 Ekim'den sonra başlayacak
İstanbul'da yolcular muavin oldu
İBB'nin ilgisizliği yüzünden Yıldız Korusu can çekişiyor! Elektrik yok mermerler kırık
Vatandaş afet derdinde İmamoğlu şov peşinde! 'Fotoğraf çektirip gittiler'
Karadeniz gazından bir güzel haber daha! Ekonomiye 2 milyar dolarlık katkı sağlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi için Hindistan'a gidecek
Meteoroloji duyurdu! O illerde kuvvetli sağanak etkili olacak

Meteoroloji duyurdu! O illerde kuvvetli sağanak etkili olacak

İçmeden sarhoş oluyor: Vücudu alkol üreten hasta Giresun'da sağlığına kavuştu

İçmeden sarhoş oluyor: Vücudu alkol üreten hasta Giresun'da sağlığına kavuştu

YouTube'den dev hamle! Oyun sektörüne adım atıyor

YouTube'den dev hamle! Oyun sektörüne adım atıyor

Genç yaşta öleceğini öğrendi, tam 200 kilo verdi! Son halini görenler gözlerine inanamadı...

Genç yaşta öleceğini öğrendi, tam 200 kilo verdi! Son halini görenler gözlerine inanamadı...

Nesli tükendiği sanılıyordu: Orada görüldü!

Nesli tükendiği sanılıyordu: Orada görüldü!

Tozu dumana katıp köylere iniyorlar: Drone ile kaydedildi herkes görmek için akın ediyor

Tozu dumana katıp köylere iniyorlar: Drone ile kaydedildi herkes görmek için akın ediyor