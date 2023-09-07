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YÖKDİL sonuçları açıklandı! YÖKDİL/2 sonuç ekranı!

Adaylar, sınav sonuçlarını heyecanla beklerken, bu sonuçlar 7 Eylül 2023 tarihinde açıklandı. Sınav sonuçlarına erişmek için YÖKDİL sonuç sorgulama ekranını kullanabilirsiniz. Bu sonuçlar, adayların gelecekteki eğitim ve kariyer planlarını şekillendireceği için büyük bir öneme sahiptir. Binlerce aday, 27 Ağustos 2023 Pazar günü Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL)'na girdi. Bu kritik sınav, yükseköğretim kurumlarına yerleşme veya doçentlik sınavına katılma hedefi taşıyan adaylar için hayati bir öneme sahipti. İşte YÖKDİL sonuç sorgulama ekranı...

Ekleme: 7.09.2023 - 11:00 Güncelleme: 7.09.2023 - 11:19 / Editör: Ozge Selin
YÖKDİL sonuçları açıklandı! YÖKDİL/2 sonuç ekranı!Milyonlarca adayın merakla beklediği 2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarını öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. İşte YÖKDİL sonuç ekranı... YÖKDİL sınavı, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim almayı hedefleyen adaylar için vazgeçilmez bir adımdır. Aynı zamanda akademik kariyerlerine devam etmek isteyenler için doçentlik sınavına girmek için gerekli bir belgedir. Bu nedenle YÖKDİL sonuçları, adayların gelecekteki eğitim ve kariyer yolculuklarında rehber olacaktır.

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM'nin 2023 sınav takvimine göre, YÖKDİL/2 sınav sonuçları 7 Eylül 2023 itibariyle açıklandı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"27 Ağustos 2023 tarihinde uygulanan 2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (2023-YÖKDİL/2) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 07 Eylül 2023 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir."

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR?

Cevap kâğıtları, ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.
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