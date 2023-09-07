Van'da dehşete düşüren kaza: Yaralılar var

Van’ın Edremit ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Van-Edremit kara yolu üzerinde meydana geldi. Fahrettin Altun idaresindeki 65 ABN 691 plakalı Ford marka otomobil ile Hüsnü Bilban yönetimindeki 33 AHN 540 plakalı Toyota marka kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.Akşam saatlerinde gerçekleşen kazaya çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekipleri müdahale etti.Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazada yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.