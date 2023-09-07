Uşak’ta korkunç olay! Komşuları fark etti: Kötü kokular gelince…

Uşak'ın Banaz ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Yalnız yaşayan Nazif Bozkaya'dan uzun zamandır haber alamayan komşuları, evden kötü kokular gelmeye başlayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, kapıyı açınca acı manzarayla karşılaştı…

Banaz ilçesine bağlı 31 Ağustos Mahallesi Gül Sokak'ta ikamet eden Nazif Bozkaya'dan uzun süredir haber alamayan komşuları, evden kötü kokular gelmesi üzerine 155'i arayarak durumu polis ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapıyı açan ekipler acı manzarayla karşılaştı.73 yaşındaki adamın cansız bedenine ulaşıldı.Nazif Bozkaya'nın cansız bedeni, savcının incelemesinden sonrası Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine morguna kaldırıldı.Yaşlı adamın otopsi yapıldıktan sonra toprağa verileceği ifade edildi.