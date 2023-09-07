Türkiye’de ilk vaka: Sarhoş eden hastalığa yakalandı!

Giresun'da yaşayan 58 yaşındaki Verda Güniz Atış Azrak, tıp literatürüne imza attı. Tıpta, 'Auto-Brewery Sendromu' olarak bilinen karbonhidrat ve şekerli gıdanın vücutta alkole dönüşmesine neden olan hastalığa yakalandı. Yolda yürüyemeyen, kafasını bile tutamayan Verda Güniz Atış Azrak'ı gören herkes sarhoş olduğunu sandı.'İçmeden sarhoş olmak' deyimini hayatında yaşayan ve sarhoş gibi gezen Verda Güniz Atış Azrak, soluğu hastanede aldı. Yapılan araştırmalar karşısında doktorlar bile şoka uğradı. Türkiye'de görülen ilk 'Auto-Brewery Sendromu' hastası olan Verda Güniz Atış Azrak'ın tedavisine başlandı. Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Emel Uzunoğlu, hastalığın aslında her yerde görülebileceğini ama hastalığın bilinmediği için tanı konulamadığını vurguladı.Doç. Dr. Emel Uzunoğlu, karbonhidrat ve şekerli gıdaların ardından alkolün vücutta çıktığı seviyeye göre belirtilerin kendisini gösterdiğini vurguladı. 'Auto-Brewery Sendromu, yani vücudun kendi kendine alkol üretmesi. Hastalar hiç alkol kullanmadıkları halde yemekten kısa bir süre sonra kandaki alkol düzeyleri çok yüksek düzeylere çıkıyor. Bunun sebebi de vücutlarında bulunan mikroorganizmalar. Dünyada çok bilinen bir hastalık olmadığı gibi ülkemizde de ilk vaka bizimkisi oluyor. Tedavisi mümkün görünüyor, en azından kontrol altına alabiliyoruz' ifadesini kullandı.Hastalığını öğrendiğinde büyük şok yaşayan Verda Güniz Atış Azrak da, tedavi sürecini anlattı. 3 yıldır benzer şikayetler yaşadığını söyleyen Arzak, 'Bazı dönemlerde bilinç kaybı oluyor. Yaşadığım örneklerden yola çıkarak ifade etmem gerekirse, düşünüyorsunuz, çarpıyorsunuz yüzünüz, kafanız yaralanıyor, hatta dikiş atılıyor ama bunun nasıl olduğunu hatırlamıyorsunuz. Siz bir şeyin farkında olmuyorsunuz ama çevrenizdekiler fark ediyor. Tedavi sürecinden sonra gayet iyiyim, en ufak bir belirti veya bilinç kaybı yok. Kendimi gayet iyi hissediyorum' açıklamasını yaptı.Sami Azrak da eşinin yaşadığı sağlık sorunu karşısına çok şaşırdıklarını anlattı. Şu ifadeleri kullandı: Sarhoş insanın tepkileri nasıl oluyorsa öyle oluyor diye düşünmeyelim çok daha farklı oluyor. Takıntılı, sinirli, inatçı olabiliyor yani çok değişik tepkiler verebiliyor. Mantıklı olmayabiliyor, bayağı bir karakter değişimi yaşanıyor. Allah'a şükür doktorlarımızın sayesinde çözdük. Bundan sonra diyetimizi uygulayıp tavsiyelerine uyacağız. Artık yeni bir yaşam bizi bekliyor diye düşünüyorum.