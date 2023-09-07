Thodex davasında karar çıktı! İşte Faruk Fatih Özer'e verilen ceza...

Gelen son dakika haberine göre; İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 286 sayfalık iddianamede firari Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 şüpheliye dava açılmıştı. Kırmızı bültenle aranan firari bir numaralı sanık Faruk Fatih Özer'in 'Örgüt kurma ve yönetme', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan her bir mağdur için ayrı ayrı olmak üzere 40 bin 540 yıla kadar hapsi istenmişti. Örgütün kritik isimlerinin yer aldığı 21 sanığın ise 40 bin 564 yıla kadar hapsi talep edilmişti.İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 18 Temmuz 2023 tarihinde görülen duruşmada, Cumhuriyet Savcısı tarafından esas hakkındaki mütalaa açıklanmıştı. Mütalaada tutuklu sanıklar Faruk Fatih Özer, ağabeyi Güven Özer ve kardeşi Serap Özer'in "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçlarından toplamda 40 bin 462 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edilmişti.FARUK FATİH ÖZER SON KEZ HAKİM KARŞISINDAYDIİstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada 7'si tutuklu 21 sanığın yargılanmasına bugün devam edildi. Duruşmaya 20 Nisan 2023 tarihinde iadesi yapılan tutuklu sanık Faruk Fatih Özer, ablası Serap Özer ve 3 tutuklu sanık bulundukları cezaevinden getirilirken bir takım müşteki ve avukatlar da mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşma savcısı ise geçen celse verdiği mütalaasını tekrarlayarak sanıkların cezalandırılmasını istedi."İLLEGAL İŞLERDE YER ALMADIM"Tutuklu sanık Faruk Fatih Özer savunmasında, "Gazi Mustafa Kemal'in Cumhuriyet temellerini atmasıyla birlikte Türkiye zorbalıklar ülkesi değildir. Benim ve ailemin yaşadığı adaletsizliğin son bulması gerekir. Şu an duruşması görülen dosyada örgüt lideri değilim, sadece iflas ettim. Thodex'te suç örgütünden bahsedilemez. Bu suçları işleseydim bu kadar amatör olmazdım. Bu sözde örgüt çalışanlarına bir fayda sağlardım. Bizler sadece mağduruz. İllegal faaliyetler içinde olmadım, olmayacağım. Bu kariyerimdeki saygınlığımla da sabittir. Cezaevindeyken bile elimdeki paralarla müştekilere ödeme yaptım. Türkiye'nin hukuk tarihinde bu karakterli duruşu gösteren kimse yoktur" dedi.TÜRKÜLÜ SAVUNMADevamında ise tutuklu sanık Özer, "Bu davanın tek sebebi internette bulunan Türkiye ve başka ülkelerdeki siyasilerle bulunan fotoğraflarımdır. Hiçbiriyle de ticari bir ilişkim olmamıştır. Şahsıma atılan 2 milyar dolarla kaybolduğun iftirası bana zarar verdi. Sayın bakanlara ve milletvekillerine de iftiralar atıldı. Kaostan beslenen kötü varlıklar benim iflasımı kullandılar. Benim sabrım da dolmak üzere. Konuşmamı Musa Eroğlu'num dörtlüğüyle bitirmek istiyorum. Geçtiğim feleğin çemberinden.. yolun sonu görünüyor." diyerek beraatini talep etti."NORMAL BİR ÇALIŞANDIM"Tutuklu sanık Serap Özer ise savunmasında şirkette kendisini yönetici konumuna koyan kimsenin olmadığını belirterek "Benim çok fazla kanun, hukuk bilgim yok ama dosyada kanuna aykırı çok husus olduğunu hayretle gördüm. Bir topluluğun suç örgütü olabilmesi için bir suçu işlemek amacıyla ilk günden, yani Thodex'in kurulduğu günden itibaren planlayarak, bizim bir araya gelerek sürekli şekilde bu amaca hizmet etmemiz gerekir. Thodex kurulduğunda ben bu şirkette çalışmıyordum. Bu şirkete suç işlemek amacıyla değil, kariyer amacıyla girdim. O sırada iş arıyordum. İş arayan kadın elbette herkesin yapacağı gibi etrafına eğer eleman ihtiyacı varsa başvurur. Ben de öyle yaptım. Kardeşimin personel ihtiyacı varken ön muhasebe personeli olarak işe başladım" dedi.ÖZER KARDEŞLERE 11 BİN 190 YIL HAPİS CEZASIDuruşma sonu mahkeme kararını açıklayarak davayı noktaladı. Tutuklu sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer "örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak", "nitelikli dolandırıcılık" "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından toplamda 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.BİR MÜŞTEKİ YÖNÜNDEN 135 MİLYON ADLİ PARA CEZASI YAĞDIÖte yandan bir müşteki yönünden, sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer hakkında "bilişim sistemleri kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı 6 yıl 4 ay 15 gün hapis ve 135 milyon TL adli para cezasına hükmedildi.4 SANIĞA TAHLİYE16 sanık hakkında delil yetersizliği gerekçesiyle "nitelikli dolandırıcılık" suçundan beraat kararı verildi. Mahkeme, hükümle birlikte 4 sanığın tahliyesine karar verdi.