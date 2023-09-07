Seri katilin ‘korku evi’! Tüm cesetler oradan çıktı…

Ruanda vahşi bir seri katilin olayını konuşuyor. Ülke basınında yer alan haberlere göre ortaya çıkan bir seri katil vakası, uzun yıllardır ülkede görülmüş en büyük olaylardan biri.The New Times gazetesinin haberine göre 34 yaşındaki Denis Kazungu, sosyal davranış bozukluğu gösteriyordu. Geceleri eve geç gelen, sık sık alkol tükettiği belirtilen Kazungu'nun evinden bir süre sonra kokular yükselmeye başladı.Kokunun giderek artmasından rahatsız olan komşular, polise şikayette bulundu. Daha önce soygun ve tecavüz gibi suçlamalarla gözaltına alınan ancak delil yetersizliğinden salıverildiği öğrenilen Kazungu'nun evde olmadığı sırada baskın gerçekleştiren polis ekipleri, hiç ummadıkları bir manzarayla karşılaştı.Kokunun geldiği mutfak bölgesine yoğunlaşan ekipler, burada bulunan bir deliği kazmaya başladı. Geniş bir kazı açan ekipler burada üst üste yığılmış 10'dan fazla kadın cesedi buldu.Barlarda tanıştığı kadınları öldürüp evine gömdüğü belirtilen Kazungu'nun kurbanlarının çoğunun hayat kadını olduğu ileri sürüldü. Kazungu, polisin yaptığı baskın sonucu başkent Kigali'de yakalandı.