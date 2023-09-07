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Sel sularına kapılıp hayatlarını kaybetmişlerdi! Yeni evli çiftle ilgili kahreden detay ortaya çıktı

Kırklareli'ni vuran selin ardından Demirköy ilçesi ve İğneada beldesindeki turistik kamp alanından acı haberler peş peşe geldi. Yaşamını kaydebenlerin sayısı 5’e yükseldi. Ölen iki isim hakkında ortaya çıkan yeni bir detay ise duyanları kahretti. Hayatını kaybeden isimlerden doktor Selman Bağışlar ile diyetisyen eşi Mihriban Bağışlar'ın bungalov evlere balayı için geldikleri ortaya çıktı. İşte detaylar...

Ekleme: 7.09.2023 - 11:52 Güncelleme: 7.09.2023 - 11:55 / Editör: Ozge Selin
Sel sularına kapılıp hayatlarını kaybetmişlerdi! Yeni evli çiftle ilgili kahreden detay ortaya çıktıKırklareli'nin İğneada beldesinde, önceki gün Longoz Ormanları'ndaki bungalov evlerle birlikte sele kapılarak kaybolan 6 kişiden dün 3'ünün daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 5'e yükseldi. Kayıp bir kişiyi arama çalışmaları ise bir uçak ve 2 helikopterin de desteğiyle devam ediyor.

BALAYI İÇİN GELDİLER
Bungalovlara, selle birlikte gelen dev tomrukların çarptığı, bazılarını parçaladığı, bazılarını da sürüklediği belirlendi.

Ekipler sudaki aramanın yanı sıra suyun çekildiği tesisin bulunduğu alana selle gelen tomruk ve ağaçları iş makineleriyle kaldırarak altlarını da arıyor.

KİMLİKLERİ AÇIKLANDI
Dün cansız bedenleri bulunan çiftin, İstanbul Dr. Cemil Taşçılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anestezi doktoru olarak çalışan Selman Bağışlar (27) ve diyetisyen eşi Mihriban Bağışlar (25) oldukları belirlendi.

Çiftin 17 Haziran'da evlendiği ve balayı için İğneada'ya geldiği öğrenildi.

Sel sularına kapılıp hayatlarını kaybetmişlerdi! Yeni evli çiftle ilgili kahreden detay ortaya çıktı

Selman Bağışlar'ın memleketi Alanya'daki akrabalarından Merve Aydoğan, çiftin olay günü sabah saatlerinde 'Sel taşkını oluyor' diye telefon ettiğini söyledi.

Selman Bağışlar'ın, Alanya Belediye Meclis üyesi Yılmaz Bağışlar'ın da kuzeni olduğu öğrenildi. Cesedi bulunan 5'inci sel kurbanının ise bungalov tesisinin muhasebecisi olduğu öne sürüldü.

Cesetleri bulunan diğer 3 kişiden diğernin ise Zahide Şimşek olduğu iddia edildi.

Şimşek ailesinden yaralı kurtarılan Kerem Şimşek'in durumunun ağır olduğu, Ahmet Baki Şimşek'in ise kayıp olduğu ve arandığı bildirildi.

İŞLETME SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI
Demirköy Cumhuriyet Başsavcılığı sel felaketi nedeniyle adli soruşturma başlattı. Bungalov evleri ruhsata aykırı olarak inşa ettiği tespit edilen işletme sahibi hakkında taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan gözaltı kararı verildi.

Sel sularına kapılıp hayatlarını kaybetmişlerdi! Yeni evli çiftle ilgili kahreden detay ortaya çıktı

24 SAATTE 196 KİLOGRAM YĞIŞ DÜŞTÜ
İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, 'DSİ'den arkadaşlar son yıllarda, 24 saatte bu bölgede bu denli büyük bir yağışın olmadığını ifade ediyor. 24 saatte metrekareye 196 kilogram yağış düşmüş. Sahada 590 personel ve 165 araçla arama kurtarma faaliyetlerimiz sürüyor' dedi.
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