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Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı.

Ekleme: 7.09.2023 - 16:40 Güncelleme: 7.09.2023 - 16:40 / Editör: Ozge Selin
Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
Türkiye genelinde uyuşturucu ile mücadele devam ediyor.

Niğde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucunun arzı ile mücadele çerçevesinde sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde operasyon düzenlendi.

4 kişi adliyeye sevk edildi

Düzenlenen operasyonda 4 şüpheli şahıs yakalandı.

Şahısların üzerinde, araç ve evlerinde yapılan aramalarda ise; 45,8 gram uyuşturucu madde, 5 adet uyuşturucu madde kullanımı için aparat, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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