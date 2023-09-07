Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Türkiye genelinde uyuşturucu ile mücadele devam ediyor.Niğde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucunun arzı ile mücadele çerçevesinde sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde operasyon düzenlendi.Düzenlenen operasyonda 4 şüpheli şahıs yakalandı.Şahısların üzerinde, araç ve evlerinde yapılan aramalarda ise; 45,8 gram uyuşturucu madde, 5 adet uyuşturucu madde kullanımı için aparat, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.