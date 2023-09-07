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Müsavat Dervişoğlu'ndan Millet İttifakı'na: Herkesin yolu açık olsun

İyi Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Millet İttifakı'nda sorunları çözebileceklerine olan inançlarını yitirdiklerini söyledi.

Ekleme: 7.09.2023 - 16:53 Güncelleme: 7.09.2023 - 16:54 / Editör: Ozge Selin
Mayıs seçimlerinde yaşanan kayıp muhalefeti dağıttı.

Seçimden sonra başlayan kriz, hem muhalefet partilerinde hem de Millet İttifakı'nda huzursuzluklara yol açtı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yerel seçimlere kendi kadrolarıyla gireceklerini açıklamasından sonra diğer kurmaylarından da ayrılık söylemleri art arda geliyor.

İyi Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirirken adeta Millet İttifakı'na veda etti..

Herkesin yolu açık olsun diyen Dervişoğlu, ittifak içinde sorunları çözebileceklerine olan inancı yitirdiklerini söyledi.

"Sorunların çözülebileceğine olan inancımızı yitirdik"

Dervişoğlu şöyle konuştu:

"İttifak içinde kalarak sorunların çözülebileceğine olan inancımızı yitirdiğimizi belirtmek istiyorum.

Yaşananların en yakın tanığıyım. Diğer partilerin yetkili şahıslarıyla birlikte yaşadık süreci. Sonradan sizler de şahit olduğunuz, gizli anlaşmalar, gizli protokollerle politik manevralarla karşı karşıya kaldık.

"İttifakın ruhu yeniden canladırılamaz"

Ruhunu yitiren kalbi ittifakın yeniden ruhunun canlandırılamayacağı kanaatine vardık. İnancımız o yönde.

"Herkesin yolu açık olsun"

Herkesin yolu açık ve aydınlık olsun. Biz seçmenin iradesine ipotek koyacak değiliz. İsteyen istediği belediye başkanına oy verecektir."
Müsavat Dervişoğlu'ndan Millet İttifakı'na: Herkesin yolu açık olsun
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