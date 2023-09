MSB kaynakları açıkladı! Son 1 haftada 39 terörist öldürüldü

Terörle mücadele hız kesmiyor.Kahraman Mehmetçik yurt içi, sınır ve sınır ötesinde terör örgütüne geçit vermiyor.Operasyonlar başarıyla devam ederken Milli Savunma Bakanlığı kaynakları son gelişmeleri aktardı.Bakanlığın faaliyetlerine ilişkin yapılan 'Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda ayrıntılar paylaşıldı.Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından gerçekleştirilen toplantıda ele alınan konular şöyle..."24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar 38.528 teröristi etkisiz hale getiren kahraman ordumuzun PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kesintisiz ve kararlı mücadelesi devam etmektedir.Bu kapsamda; Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil son bir haftada 39 terörist etkisiz hâle getirilmiş,1 Ocak’tan itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 185’e ulaşmıştır.Mücadelemiz, tek bir terörist kalmayıncaya kadar aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir.Diğer yandan Bakanlığımız, FETÖ ile mücadelesini de yeni bilgi, belge ve veriler ışığında bünyesinde FETÖ ile iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya dek kararlılıkla sürdürmektedir, sürdürecektir.Cumhuriyet tarihimizin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemi ile korunan hudutlarımızda; son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 667 şahıs yakalanmıştır.Bu şahıslardan 31’i FETÖ mensubu olmak üzere 34’ü terör örgütü üyesidir. 4 bin 887 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.Böylece yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6 bin 423’e yükselmiş, yakalanan şahıslardan 316’sı FETÖ mensubu olmak üzere toplam 451 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir.Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 150 bin 584 olmuştur.Suriye’de istikrarın bir an önce tesis edilmesi, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edilirken diğer taraftan operasyon bölgelerindeki güvenlik ve istikrarın sürdürülmesine yönelik gerekli tüm tedbirler alınmakta ve teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık verilmektedir.Bu yılın başından itibaren harekât bölgelerimize terör örgütü tarafından 69’u son bir haftada olmak üzere 165 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, Mehmetçik tarafından 24’ü son bir haftada olmak üzere 864 terörist etkisiz hale getirilmiştir.Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında yaşanan, bölgemizin ve dünyanın güvenliğine ciddi bir tehdit teşkil eden gelişmeleri yakından takip ediyoruz.Rusya Federasyonu tarafından durdurulan Tahıl Girişimi’nin devamına yönelik BM, Rusya Federasyonu ve Ukrayna yetkilileri ile temaslarımız Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak devam etmektedir.Bu doğrultuda, 4 Eylül 2023 tarihinde Sayın Bakanımızın da yer aldığı bir heyet ile Soçi’ye giden Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Putin arasında olumlu havada geçen bir görüşme gerçekleşmiştir.Temennimiz, bu görüşmenin ardından küresel gıda fiyatlarının istikrara kavuşmasına büyük katkı sağlamakla birlikte tüm krizlerin iyi niyet ve diyalogla çözülebileceğini kanıtlayan bu girişimin devam etmesi yönünde olumlu adımlar atılmasıdır.Diğer yandan Karadeniz’de mevcut hassas güvenlik dengesinin ‘Bölgesel Sahiplik’ ve ‘Montrö ilkeleri’ çerçevesinde sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz.Türkiye Cumhuriyeti, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bölgede adil ve kalıcı barışın temini için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edecektir.Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Ege ve Akdeniz’de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak ve menfaatlerini tavizsiz bir şekilde korumaya devam etmektedir.Komşumuz Yunanistan ile son dönemde gelişen olumlu havanın devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için karşılıklı çabalarımız sürmektedir.Temennimiz; diyalog kanallarının açık tutulması, ikili ilişkilerimizde yakalanan pozitif gündemin devam etmesi, Ege Denizi’nin bir dostluk denizi hâline gelmesidir.BM, NATO, AB, AGİT ve ikili ilişkiler kapsamında, birçok coğrafyada başarıyla görev yapan Kahraman Mehmetçik; küresel barış ve istikrara katkı sağlamakta, aynı zamanda eğitim / tatbikat faaliyetlerine de aralıksız devam etmektedir.Bu kapsamda; İtalya Deniz Kuvvetleri unsuru ITS PALINURO, 1 Eylül 2023 tarihinde Aksaz’a liman ziyareti gerçekleştirmiş, Karadeniz’in mayınlardan arındırılmasına yönelik Romanya’da 5-6 Eylül tarihlerinde icra edilen SEA BREEZE-2 Tatbikatı'na Silahlı Kuvvetlerimiz katılım sağlamıştır.Ayrıca, Kosova’da meydana gelen olaylar sonrası görevlendirilen 65’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımıza bağlı bir Komando Taburumuz görevini başarıyla icra etmiş, bölgede sükûnun sağlanmasına büyük katkı sağlamıştır.Taburumuz, 4 Eylül 2023 tarihinde geri intikale başlamış ve 6 Eylül 2023 tarihi itibarıyla hem kara hem de hava intikalini tamamlamıştır."