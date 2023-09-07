Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'dan enflasyon açıklaması
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan dikkat çeken enflasyon açıklaması geldi. Erkan, "Sıkılaştırıcı para politikasının 2024 yılında meyvelerini vermesiyle enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınacağını öngörüyoruz" diye konuştu.
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, OVP'nin açıklanması sonrası yerli ve yabancı basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de katıldı.
TCMB ERKAN, ENFLASYON İÇİN TARİH VERDİ
TL'nin güçlendirileceğini açıklayan TCMB Başkanı Erkan, "2024'te dezenflasyonun tesisi için ne gerekiyorsa yapacağız. Sistemin TL'ye dönme hızını kararlı, kademeli olarak gerçekleştireceğiz" dedi.
Erkan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"ENFLASYONDA RESMİ TAHMİNİMİZ DEĞİŞMEDİ"
Kararlı bir şekilde sürdürdüğümüz sıkılaştırıcı para politikasının 2024 yılında meyvelerini vermesiyle, iç talebin arza daha yakın bir seviyeye geleceğini ve enflasyon beklentilerini kontrol altına alacağını öngörmekteyiz. Enflasyonda resmi olarak tahminimiz değişmedi. En son Para Politikası Kurulu metnimizde üst bant 62 olarak belirlemiştik.
'GEÇİŞ DÖNEMİNDEYİZ' VURGUSU
Kur Korumalı Mevduat (KKM) düzenlemesi, sadeleştirme sürecinde hedefimizin Türk Lirası'na güç kazandırmak olduğunun bir göstergesidir. Yani daha çok Türk Lirası'na geçişi sağlamaktır ve onun enflasyon beklentilerine daha uyumlu hale gelmesini sağlamak için atılmış bir adımdır. Sistemin Türk Lirası'na dönme hızını sert düzeltmelere yol açmadan, sakin, kararlı, kademeli bir şekilde yapacağız. Enflasyon ve kur hareketlerinin sene içinde oynaklık göstermesi, hele ki geçiş dönemlerinde bazı durumlarda yıl ortalaması ve yıl sonu üzerinden yapılan hesaplarda ciddi farklılıklar gösterebilmektedir.
"SIKILAŞMA ENFLASYON GÖRÜNÜMÜ İYİLEŞENE KADAR SÜRECEK"
Sert fiyat hareketlerinin mümkün olduğu kadar az olduğu lakin dengenin evrildiği yönünde, sağlıklı şekilde algılandığı bir süreç olarak ilerlemekte ve bunda da kararlıyız. TCMB olarak tüm araçlarımızla parasal sıkılaştırma sürecine, enflasyonda belirgin bir iyileşme sağlanana kadar devam edeceğiz. 2024 yılında dezenflasyonun tesisi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız.
"TÜRKİYE'YE OLAN YATIRIMCI İŞTAHI YÜKSEK"
Türkiye'ye olan iştahın yüksek olduğunu ve tahvil piyasasında yabancı yatırımcı artışını aşikar bir şekilde beklediğimizi öngörmek doğru olur.