  • USD: 26,80 - 26,85
  • EURO: 28,71 - 28,76
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'dan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan dikkat çeken enflasyon açıklaması geldi. Erkan, "Sıkılaştırıcı para politikasının 2024 yılında meyvelerini vermesiyle enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınacağını öngörüyoruz" diye konuştu.

Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'dan enflasyon açıklaması
Ekleme: 7.09.2023 - 14:43 Güncelleme: 7.09.2023 - 16:40 / Editör: Ozge Selin
Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'dan enflasyon açıklaması
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, OVP'nin açıklanması sonrası yerli ve yabancı basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de katıldı.

TCMB ERKAN, ENFLASYON İÇİN TARİH VERDİ

TL'nin güçlendirileceğini açıklayan TCMB Başkanı Erkan, "2024'te dezenflasyonun tesisi için ne gerekiyorsa yapacağız. Sistemin TL'ye dönme hızını kararlı, kademeli olarak gerçekleştireceğiz" dedi.

Erkan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"ENFLASYONDA RESMİ TAHMİNİMİZ DEĞİŞMEDİ"

Kararlı bir şekilde sürdürdüğümüz sıkılaştırıcı para politikasının 2024 yılında meyvelerini vermesiyle, iç talebin arza daha yakın bir seviyeye geleceğini ve enflasyon beklentilerini kontrol altına alacağını öngörmekteyiz. Enflasyonda resmi olarak tahminimiz değişmedi. En son Para Politikası Kurulu metnimizde üst bant 62 olarak belirlemiştik.

'GEÇİŞ DÖNEMİNDEYİZ' VURGUSU

Kur Korumalı Mevduat (KKM) düzenlemesi, sadeleştirme sürecinde hedefimizin Türk Lirası'na güç kazandırmak olduğunun bir göstergesidir. Yani daha çok Türk Lirası'na geçişi sağlamaktır ve onun enflasyon beklentilerine daha uyumlu hale gelmesini sağlamak için atılmış bir adımdır. Sistemin Türk Lirası'na dönme hızını sert düzeltmelere yol açmadan, sakin, kararlı, kademeli bir şekilde yapacağız. Enflasyon ve kur hareketlerinin sene içinde oynaklık göstermesi, hele ki geçiş dönemlerinde bazı durumlarda yıl ortalaması ve yıl sonu üzerinden yapılan hesaplarda ciddi farklılıklar gösterebilmektedir.

"SIKILAŞMA ENFLASYON GÖRÜNÜMÜ İYİLEŞENE KADAR SÜRECEK"

Sert fiyat hareketlerinin mümkün olduğu kadar az olduğu lakin dengenin evrildiği yönünde, sağlıklı şekilde algılandığı bir süreç olarak ilerlemekte ve bunda da kararlıyız. TCMB olarak tüm araçlarımızla parasal sıkılaştırma sürecine, enflasyonda belirgin bir iyileşme sağlanana kadar devam edeceğiz. 2024 yılında dezenflasyonun tesisi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız.

"TÜRKİYE'YE OLAN YATIRIMCI İŞTAHI YÜKSEK"

Türkiye'ye olan iştahın yüksek olduğunu ve tahvil piyasasında yabancı yatırımcı artışını aşikar bir şekilde beklediğimizi öngörmek doğru olur.
Müsavat Dervişoğlu'ndan Millet İttifakı'na: Herkesin yolu açık olsun
Kırklareli'de can kaybı 6'ya yükseldi
Cevdet Yılmaz'dan emekli maaşı açıklaması: 'Enflasyon farkı görülecek' diyerek o tarihi işaret etti
Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'dan enflasyon açıklaması
Dünya Bankası'ndan Türkiye ekonomisine destek mesajı
Bakan Mehmet Şimşek: Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın programımıza desteği tam
MSB kaynakları açıkladı! Son 1 haftada 39 terörist öldürüldü
CHP'den sonra İYİ Parti de Togg'a hayran kaldı: Gittim gördüm gurur duydum...
CHP’li Orhan Sarıbal'dan yerel seçim çıkışı: İki büyükşehir İYİ Parti yüzünden kaybedildi
Rüşvet skandalında 2. perde: Halk Ekmek çalışanı Hakan Han Özcan’ı doğruladı
MİT'ten nokta operasyon: Zülfiye Binbir etkisiz hale getirildi
Tunç Soyer'den İyi Parti'nin İzmir'de aday çıkarmasına ilk yorum: Kayıp yaşamayız
Bakanlık uyardı, İBB seyirci kaldı! Fondaş Halk TV'nin sahibine İmamoğlu koruması
Financial Times: Türkiye, yabancı yatırımcıları geri çekiyor
Topkapı-Mescid-i Selam hattında tramvay arızası!
Başkan Erdoğan, USCMO üyelerini kabul etti
Yavuz Ağıralioğlu Meral Akşener'i yalanladı: Hanımefendi çok yorgun ve üzgün olduğu için hatırlamıyor olabilir
Kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut paketlendi
Orta Vadeli Program belli oluyor! Türkiye Yüzyılı'nın ekonomik temelleri atılıyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Hedefimiz enflasyonda tek haneye ulaşmak
Meteoroloji uyardı! 11 ilde sağanak yağış bekleniyor. Trabzon, Rize, Balıkesir, Manisa, Eskişehir'de

Meteoroloji uyardı! 11 ilde sağanak yağış bekleniyor. Trabzon, Rize, Balıkesir, Manisa, Eskişehir'de

En son yaklaşık 430 yıl önce Dünya'nın yakınından geçti: Bir kilometre uzunluğundaki yeşil kuyruklu yıldız yeniden kendini gösterecek

En son yaklaşık 430 yıl önce Dünya'nın yakınından geçti: Bir kilometre uzunluğundaki yeşil kuyruklu yıldız yeniden kendini gösterecek

'Cinim, odanda yaşıyorum' mesajına inandı hayatı karardı! Hem ev hem şehir değiştirtti

'Cinim, odanda yaşıyorum' mesajına inandı hayatı karardı! Hem ev hem şehir değiştirtti

Uşak’ta korkunç olay! Komşuları fark etti: Kötü kokular gelince…

Uşak’ta korkunç olay! Komşuları fark etti: Kötü kokular gelince…

İklim yıkımı başladı! ‘Kaybedecek vaktimiz yok’ diyerek uyardı: En kötü nokta…

İklim yıkımı başladı! ‘Kaybedecek vaktimiz yok’ diyerek uyardı: En kötü nokta…

Kaçak emlakçılık tarih oluyor: Yetki belgesi almadan ilan girişi yapılamayacak

Kaçak emlakçılık tarih oluyor: Yetki belgesi almadan ilan girişi yapılamayacak