Kilis merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Kilis merkezli terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Kilis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekipler, Kilis ve Mersin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar hakimlikçe tutuklandı.