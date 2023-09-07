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Kaçak emlakçılık tarih oluyor: Yetki belgesi almadan ilan girişi yapılamayacak

Resmi Gazete'de yayımlanan taşınmaz ilanı düzenlemesine ile kaçak emlakçılık da tarih olacak. Yeni düzenlemeyle artık emlakçı bir ilan girmek istiyorsa, yetki belgesi alması gerekecek ve sözleşme olmadan ilanlar portallarda yayınlanmayacak. Yeni düzenlemenin hem vatandaşı hem de emlakçıyı koruduğunu anlatan uzmanlar 'Şüpheli ilanlar için CİMER'e başvurun' çağrısı yapıyor.

Ekleme: 7.09.2023 - 14:18 Güncelleme: 7.09.2023 - 14:24 / Editör: Ozge Selin
Kaçak emlakçılık tarih oluyor: Yetki belgesi almadan ilan girişi yapılamayacak
Resmi Gazete'de yayımlanan taşınmaz ilanı düzenlemesi sonrası, emlakçılık yetki belgesi almadan taşınmaz alım satımı için ilan verilemeyecek. Konuyla ilgili konuşan İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, yeni düzenleme ile sorumlu emlak danışmanının, yetki belgesi almadan gayrimenkul ilanı vermesinin mümkün olmadığını söyledi.


Son dönemde sayısı artan sahte ve asılsız ilanların önüne geçebilmek için bu kişilere yaptırım ve ceza uygulanacağını söyleyen Güleroğlu, 'Bir süredir bazı kişiler, '500 bin ya da 800 bin liraya satılık ev var' diyerek uygun fiyatlı ev ilanı ile önce insanları çekip, sonra başka evlere yönlendirme yapıyorlardı. Sahte ilan kullanılıyordu. Yasada sahte ilanların verilmesini önleyici maddeler var. Ayrıca artık emlakçı bir ilan girmek istiyorsa, yetki belgesi alması gerekiyor. Dairenizi satmak istiyorsanız ve emlak danışmanı ile çalışacaksanız; bir sözleşme devreye giriyor. Aslında bu sözleşmeler hep vardı ancak düzenleme ile zorunlu hale getirildi. Artık sözleşme olmadan ilanlar, bu portallarda yayınlanmayacak. Bu duruma aksi davrananlar ve yanıltıcı ilan verenler hakkında 10 bin ile 100 bin lira arasında para cezası var' dedi.

'Yetki belgesi alındıysa bu ilanı başkası giremeyecek'
Son dönemde artan sahte ilanlara dikkati çeken Güleroğlu, 'Son dönemde sahte ilan sayısı çok arttı. Bazı kişiler evi sahibiymiş gibi ilan verip, arayanlara da emlakçı olduğunu söylüyor. Eskiden yasal bir düzenleme olmadığı için herkes bu ilan portallarına girip, herkes adına ilan verebiliyordu. Şimdi evi satacak kişiden yetki belgesi alındıysa, bu ilanı bir başkası giremeyecek. Aynı ilanı birden çok emlak ofisi girdiğinde; malınızın acil satılık olduğu düşünülüp, insanlarda fiyat kırma beklentisi ortaya çıkıyordu. Dolayısıyla gayrimenkul fiyatının aşağı çekilmesi gündeme geldiği için mal sahibi zarara uğruyordu' diye konuştu.


'Şüpheli ilanlar için CİMER'e başvurun'
Yeni düzenlemenin hem vatandaşı hem de emlakçıyı koruduğunu anlatan Güleroğlu, kötü niyetli emlak danışmanlarının vatandaşları zarara uğratmasının önüne geçileceğini kaydetti. Güleroğlu, 'Odaya kayıtlı 4 bin 400 tane meslektaşım var. 2 bin 500'ün üzerinde kayıtlı emlakçı da İzmir Ticaret Odası'nda var. Bu meslektaşlar yetki belgesini almış, yasal yönden çalışan sorumlu emlak danışmanlarıdır. Onlar da bu ilanları kontrol ediyor. Herhangi bir sıkıntı gördüklerinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER), emlakçılar odasına ya da ticaret il müdürlüklerine şikayet ederek, kişilerin ceza alması sağlanabilir' dedi.

'Kaçak emlakçılığın önüne geçilecek'
Gayrimenkul sahiplerinin herhangi bir danışmana ihtiyaç duymadan evini satabileceğini vurgulayan Güleroğlu, 'Kendi eviyse vatandaş, kendi de ilan verebilir. Ancak bir emlakçı kendi evi gibi ilan verip, bu işten komisyon, hizmet bedeli alamayacak. Kaçak emlakçılığın önüne geçilecek. Emlakçı olmak için önce 100 saatlik eğitim belgesi alıyorsunuz sonra iş yeri açabilmek için 1 yıl lise mezunlarının, 6 ay üniversite mezunlarının staj yapma zorunluluğu var. Bunların hiçbirini yapmadan şahıs olarak ilan verip, para kazanma dönemi bitiyor' diye konuştu.


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Kaçak emlakçılık tarih oluyor: Yetki belgesi almadan ilan girişi yapılamayacak

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