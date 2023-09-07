FETÖ hükümlüsü eski polis, 'gaybubet evi'nde yakalandı
Adana'da FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis memuru Soner Öcal, saklandığı 'gaybubet evi'nde yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, soruşturma kapsamında 2016'da meslekten ihraç edilen FETÖ/PDY üyesi polis memuru Soner Öcal'ı yakalamak için çalışma başlattı. Örgütün sohbet toplantılarına katıldığı, ByLock kullandığı ve Bank Asya'ya sürekli para yatırdığı belirlenen Öcal'ın saklandığı Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki 'gaybubet evi'ne baskın yapıldı. Gözaltına alınan Öcal, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.