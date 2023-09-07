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Evlat nöbetine katılan anneden 'Gözlerim yolda, oğlumu istiyorum' mesajı

Çocukları dağa kaçırılan aileleri evlat nöbetini devam ederken eyleme katılan Gülser Alkan, "Oğlum, 8 yıl önce kandırılarak dağa götürüldü. Gözlerim yolda, oğlumu istiyorum" ifadelerini kullandı.

Ekleme: 7.09.2023 - 13:52 Güncelleme: 7.09.2023 - 13:53 / Editör: Ozge Selin
Evlat nöbetine katılan anneden 'Gözlerim yolda, oğlumu istiyorum' mesajı
Van'da terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, Menekşe Sokak'ta bir araya geldi.

Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter, yakamızdan düşün', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle yürüdü.

HDP binasına kadar yürüyen aileler için polis de güvenlik önlemi aldı.

Aileler, binanın önünde 'Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı. HDP İl Başkanlığı binasından da ailelerin sesini bastırmak için yine yüksek sesle müzik açıldı. Müzik sesine tepki gösteren aileler, PKK ve HDP aleyhinde slogan attı.

'EVİNE GERİ DÖN'

Eyleme 8 yıl önce kaçırılan oğlu Yunus için katılan Gülsen Alkan, 'Oğlum, 8 yıl önce kandırılarak dağa götürüldü. Gözlerim yolda, oğlumu istiyorum. Bu hasta halimle eyleme katılıyorum. Oğlumu getirsinler. Tek çocuğum vardı, onu da benden alıp, götürdüler. Oğlumu kandırıp, götürdüler. Kendi çocuklarını niye göndermiyorlar? Onların çocukları keyif yapıyor, bizim çocuklarımızı da dağa götürdüler. Oğlum gel, devlete teslim ol. Seni bekliyorum. Senin derdinden hasta olmuşum. Gel bana yetiş. Kimsem yok. Kimse sana bir şey yapmaz. Evine geri dön' dedi.
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