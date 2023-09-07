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Dışişleri Bakanı Fidan Cezayirli mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Attaf, “Türkiye ile Cezayir arasındaki ilişkilerin gerçekten büyük bir atılım ve gelişim içinde olduğunu söyleyebilirim, hem siyasi hem de ekonomik alanda” ifadelerini kullandı.

Ekleme: 7.09.2023 - 13:32 Güncelleme: 7.09.2023 - 14:04 / Editör: Ozge Selin
Dışişleri Bakanı Fidan Cezayirli mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Attaf, "Türkiye ile Cezayir arasındaki ilişkilerin gerçekten büyük bir atılım ve gelişim içinde olduğunu söyleyebilirim, hem siyasi hem de ekonomik alanda" ifadelerini kullandı.

"İLİŞKİLERİMİZ İLERİYE DOĞRU İLERLİYOR"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile bir araya geldi. Bakanlar ikili görüşme sonrası düzenledikleri basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Basın toplantısında söz alan Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf, "Zengin bir çalışma programı içerisindeyiz. Dün akşam Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildim. Kendisine devlet başkanımızın mesajını ilettim. Kendisinden değerli analizlerini dinledim." ifadelerini kullandı. Attaf sözlerine, "Türkiye ile ilişkilerimiz büyük bir atılım içerisinde. 3 yıl içinde önemli mesafeler kat ettik. Bu daha önce gerçekleşmemişti. İlişkilerimiz her zaman ileriye doğru ilerlemektedir. Her iki ülkenin lideri de bize görevler vermekte, bu çerçevede Cezayir Türkiye'nin Afrika'daki ikinci büyük ticaret ortağıdır. 6 milyar dolarlık kardeş Türkiye'nin yatırımlarını görebiliyoruz. Bölgemizde büyük gerginlikler ve anlaşmazlıklar görmekteyiz. Nijer'de anayasal olmayan bir değişiklik meydana geldi. Çok çeşitli boyutları olan bu sınava karşı çabalarımız Türkiye tarafından desteklenmektedir. Türkiye ile ilişkilerimizin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha tekrar etmek istiyorum" şeklinde devam etti.

DİKKAT ÇEKEN AFRİKA AÇIKLAMASI

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Fidan ise açıklamasında, "Sayın Bakan'ın da ifade ettiği darbe nedeniyle son yıllarda Afrika'da görmek istemediğimiz sahneler var. Bunların iki ana nedeni var. Afrika'da sonradan bağımsızlığını kazanmış ülkelerin devletleşme ile ilgili problemleri ve buna bağlı krizlerle sorunların çıktığını görüyoruz. Terörle mücadele gibi konuların ortaya çıkması siyasal sistemlerin oturması ile ilgili konular. İkinci ana neden dış müdahale. Bir takım emperyal güçlerin Afrika ülkeleri ile ilgili politikalar, tercih ettiği usuller. Bunların detayına girmeyeceğim. Gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Türkiye olarak son 20 yıldır, Afrika açılımını çok boyutlu olarak devam ettirmekteyiz. Büyükelçilik sayımız 46'ya ulaşmış durumda. Türkiye'nin sömürü gibi bir amacı olmadığı görülüyor. İş birliklerimiz giderek artmakta. Bu yönde çalışmalara devam edeceğiz." Sözlerine yer verdi.
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