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Cihangir’de kardeş vahşeti: Meyve bıçağıyla boğazını kesti! 20 kez…

İstanbul Cihangir’de kan donduran bir cinayet işlendi. 64 yaşındaki Can C. kardeşi Rebia Gül Arı ile kavga etti. Meyve bıçağıyla kardeşinin boğazını kesti. Vahşetten sonra ise kendini 3. kattan aşağı bıraktı. İşte kan donduran olayın detayları

Ekleme: 7.09.2023 - 11:05 Güncelleme: 7.09.2023 - 11:12 / Editör: Ozge Selin
Cihangir’de kardeş vahşeti: Meyve bıçağıyla boğazını kesti! 20 kez…
Korkunç olay dün Cihangir'de yaşandı. Rebia Gül Arı (59) ağabeyi Can C.'nin evine gitti. Ancak ikili burada bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga etti.

Öfkeden çılgına dönen Can C., mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla kardeşini tehdit etti.

BIÇAKLAMAYA BAŞLADI
Bir süre sonra ise elindeki meyve bıçağıyla kardeşini boğazından bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan kadın hayatını kaybetti.

Cihangir’de kardeş vahşeti: Meyve bıçağıyla boğazını kesti! 20 kez…

Cani adam ise 3. kattaki evinin penceresinden binanın arka tarafına atladı.

Cihangir’de kardeş vahşeti: Meyve bıçağıyla boğazını kesti! 20 kez…

BAŞININ ÖN KISMI YARILDI!
Komşular ise ekipleri aradı. Can C.'nin sağ bacağının kırıldığı ve düşmeye bağlı olarak başının ön kısmında yarık olduğu açıklandı. Ameliyat edilen adam yoğun bakımda tedavi görüyor.

Cihangir’de kardeş vahşeti: Meyve bıçağıyla boğazını kesti! 20 kez…

20 KESİK VAR!
Öte yandan talihsiz kadının boğazında yaklaşık 20 adet kesi izi olduğu öğrenildi.

Can C.'nin Kanada'da ve Türkiye'de onlarca gayrimenkule sahip olduğu da belirtildi.

Esnaf ise 'Çok şaşırdık. Can ağabey çok sakin bir insandı. Böyle bir şey beklemiyorduk.' dedi


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