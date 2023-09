Cihangir’de kardeş vahşeti: Meyve bıçağıyla boğazını kesti! 20 kez…

İstanbul Cihangir’de kan donduran bir cinayet işlendi. 64 yaşındaki Can C. kardeşi Rebia Gül Arı ile kavga etti. Meyve bıçağıyla kardeşinin boğazını kesti. Vahşetten sonra ise kendini 3. kattan aşağı bıraktı. İşte kan donduran olayın detayları

Korkunç olay dün Cihangir'de yaşandı. Rebia Gül Arı (59) ağabeyi Can C.'nin evine gitti. Ancak ikili burada bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga etti.Öfkeden çılgına dönen Can C., mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla kardeşini tehdit etti.Bir süre sonra ise elindeki meyve bıçağıyla kardeşini boğazından bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan kadın hayatını kaybetti.Cani adam ise 3. kattaki evinin penceresinden binanın arka tarafına atladı.Komşular ise ekipleri aradı. Can C.'nin sağ bacağının kırıldığı ve düşmeye bağlı olarak başının ön kısmında yarık olduğu açıklandı. Ameliyat edilen adam yoğun bakımda tedavi görüyor.Öte yandan talihsiz kadının boğazında yaklaşık 20 adet kesi izi olduğu öğrenildi.Can C.'nin Kanada'da ve Türkiye'de onlarca gayrimenkule sahip olduğu da belirtildi.Esnaf ise 'Çok şaşırdık. Can ağabey çok sakin bir insandı. Böyle bir şey beklemiyorduk.' dedi