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CHP’li Orhan Sarıbal'dan yerel seçim çıkışı: İki büyükşehir İYİ Parti yüzünden kaybedildi

Seçimden mağlubiyetle ayrılan muhalefet partilerinin arasındaki krizin şiddeti artmaya devam ediyor. CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, 2019 yılında CHP’li adaylarla kazanılabilecekken Balıkesir ve Denizli büyükşehir belediyelerinin İYİ Parti’ye bırakıldığını ve bu yüzden kaybedildiğini söyledi. Sarıbal, "İYİ Parti’nin Genel Başkanı’nın iradesi elbette olur ama yerelde tabanda bir işbirliğine itiraz etmesinin toplumdaki tepkisel tutumlar açısından olumsuz olacağını ben buradan biliyorum" dedi.

CHP’li Orhan Sarıbal'dan yerel seçim çıkışı: İki büyükşehir İYİ Parti yüzünden kaybedildi
Ekleme: 7.09.2023 - 12:10 Güncelleme: 7.09.2023 - 12:11 / Editör: Ozge Selin
CHP’li Orhan Sarıbal'dan yerel seçim çıkışı: İki büyükşehir İYİ Parti yüzünden kaybedildi
Muhalefette seçim yenilgisinin ardından başlayan tartışmalar bitmek bilmiyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eski ortaklarına yönelik yaptığı zehir zemberek açıklamalar krizin şiddetini daha da artırdı.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, katıldığı yayında 2019 yılında CHP’li adaylarla kazanılabilecekken Balıkesir ve Denizli büyükşehir belediyelerinin İYİ Parti’ye bırakıldığını ve bu yüzden kaybedildiğini söyledi.

"Denizli ve Balıkesir'i İYİ Parti'ye verdiğimiz için kaybettik"
Sarıbal şu ifadeleri kullandı:

"2019 yılında Balıkesir’i İYİ Parti’ye vermişiz Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanımız olsa kazanacağımız. Denizli’yi yine İYİ Parti’ye vermişiz Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanımız olsa kazanacağımız. Somut iki ili de içine alarak konuşuyorum. Bugün İYİ Parti’nin hele de tabanının Cumhuriyet Halk Parti tabanının bir kısım Anavatan, Doğru Yol Partisi’nden gelen kesim olarak değerlendirdiğimizde İYİ Parti’nin Genel Başkanı’nın iradesi elbette olur ama yerelde tabanda bir işbirliğine itiraz etmesi hem kendisine dair, hem siyasi geleceğine dair hem partinin kurumsallığına dair hem de toplumdaki tepkisel tutumlar açısından olumsuz olacağını ben buradan biliyorum. Meral Akşener’in de bunu bildiğini düşünüyorum."
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CHP’li Orhan Sarıbal'dan yerel seçim çıkışı: İki büyükşehir İYİ Parti yüzünden kaybedildi
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