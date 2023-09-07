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CHP'den sonra İYİ Parti de Togg'a hayran kaldı: Gittim gördüm gurur duydum...

CHP'li milletvekillerden sonra İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'da Togg fabrikasını ziyaret etti. "Gittim gördüm gurur duydum" diyen İYİ Partili Hatipoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gittim yerinde gördüm, bir sanayici olarak gurur duydum. Togg’un seri üretime geçmesinde; emeği geçen işçilerimize, mühendislerimize ve şirketlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

CHP'den sonra İYİ Parti de Togg'a hayran kaldı: Gittim gördüm gurur duydum...
Ekleme: 7.09.2023 - 12:45 Güncelleme: 7.09.2023 - 13:12 / Editör: Ozge Selin
CHP'den sonra İYİ Parti de Togg'a hayran kaldı: Gittim gördüm gurur duydum...
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyeleri Togg Bursa'nın Gemlik ilçesinde yer alan Togg üretim ve teknoloji kampüsünü ziyaret etti. Mustafa Varank başkanlığındaki komisyon üyelerini Togg'un Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş ve ekibi karşıladı. Karakaş'ın fabrika yatırımı ve üretimle alakalı tanıtımının ardından komisyon üyeleri Togg'un üretim aşamalarını inceledi. Gövde, boyahane ve montaj olmak üzere üç bölümden oluşan üretim tesisini gezen heyet, burada yetkililerden üretim aşamaları hakkında bilgi aldı. Komisyon üyeleri fabrikanın içindeki pistte yerli otomobil Togg'u deneyimleme imkânı buldu. Türkiye yollarında boy göstermeye başlayan Togg T10X, hem sürüş performansı hem de teknolojik özellikleriyle vekillerden tam not aldı.

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu da TOGG'un Gemlik üretim tesislerini ziyaret etti. Komisyon Başkanı Mustafa Varank ve diğer üyelerle birlikte fabrikayı gezen Hatipoğlu, tesis ve TOGG hakkında olumlu ve teşekkür dolu bir paylaşımda bulundu.

İYİ Partili Hatipoğlu: Gittim yerinde gördüm bir sanayici olarak gurur duydum

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İYİ Partili Nebi Hatipoğlu, 'TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu olarak, TOGG Gemlik üretim tesislerini ziyaret ettik. Komisyon Başkanımız Sayın Mustafa Varank ve Togg İcra Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Gürcan Karakaş'ın sunduğu bilgilendirme ile projenin detaylarını öğrendik. Gittim yerinde gördüm bir sanayici olarak gurur duydum. Togg'un seri üretime geçmesinde; emeği geçen işçilerimize, mühendislerimize ve şirketlerimize teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

CHP'den sonra İYİ Parti de Togg'a hayran kaldı: Gittim gördüm gurur duydum...

'İNANILMAZ MODERN'

İYİ Partili Hatipoğlu paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi:

Togg ziyaretimle ilgili sosyal medyadan çok fazla soru ve yorum aldım hepsine toplu olarak şu cevapları verebilirim;

1) Togg fabrikası Gemlik'te 230,000m2 kapalı alanda faaliyet gösteriyor, inanılmaz modern ve 100,000 adet/ yıl kapasiteli.

2) Bir otomobil fabrikası nasıl olması gerekiyorsa öyle. Bazı parçalar fabrikada üretiliyor, bazı parçalar yan sanayiden gelip hatlarda montajı yapılıyor. Koltuklar vs..

'İtalya'dan geliyor vs gibi haberler gerçek dışı'

3) En önemlisi bataryalar fabrika içinde yapılıyor, elektrikli otomobil pazarının kartopu gibi büyüdüğünü düşünürsek önümüzdeki dönemde batarya kaynaklı üretim kısıtı riski yok.

4) Fabrikanın tüm bölümlerini gezdim araçlar fabrikada üretiliyor İtalya'dan geliyor vs gibi haberler gerçek dışı.

'SATIN ALMAK İSTEDİM'

5) Test drive sonrası 4x4 modelinden almak istedim mart 2024 den sonra bakarız dediler. Satış dertleri yok Anladığım kadarıyla babayiğitler için ticari olarak karlı bir yatırım olmuş.

Tbmm sanayi komisyonu üyesi olarak Yerli ve milli yatırımların destekçisi ve takipçisi olmaya devam edeceğim.'

CHP'Lİ ŞEVKİN: GURUR VERİCİ

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, test sürüşünün ardından yaptığı açıklamada, 'Yerli ve milli yatırımlara hiçbir zaman karşı duruşumuz yok ancak bunun tüm sektörlerde ve tüm bu yatırım yapmak isteyen kesimler için eşit şekilde dağıtılması gerektiğini düşünüyoruz. Sivil kullanıcıların değil tüm devlet kurumlarında makam aracı olarak kullanılmasını da önemsiyoruz. İlk defa bineceğim. Tabii gurur verici... Milli bir otomobilimizin olması elbette önemli' dedi.

Şevkin, yerli otomobilin asla politik malzeme olmaması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

'Ar-Ge çalışmalarının sürdüğünü gördük. Üretim bantlarının burada geliştirildiğini gördük. 3 binin üzerinde çalışanın ve 800 civarında da mühendisin olduğu ifade edildi. Umuyorum hem ülkemize hem milletimize faydalı üretimler olsun. Şu anda 156 bini bulan makam araçlarının da yerli ve milli olmasını temenni ediyoruz.'

CHP'li Ateş: Gururla izliyoruz inşallah daha büyür

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş ziyaretinde 'Gururla izliyoruz inşallah daha büyür. Daha bunun gibi Türkiye'de daha değişik yerlerde de stratejik yatırımlarımız olur. Cari açığımıza faydası olan bütün yatırımların yanındayız. Bütün yatırımcıların yanındayız' dedi.
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