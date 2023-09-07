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Cevdet Yılmaz'dan emekli maaşı açıklaması: 'Enflasyon farkı görülecek' diyerek o tarihi işaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Emeklilerimizle ilgili dengeleyici bir çalışmayı dikkate alabiliriz. Yıl sonuna kadar çalışmalarımızı sonuçlandırmayı öngörüyoruz." dedi.

Cevdet Yılmaz'dan emekli maaşı açıklaması: 'Enflasyon farkı görülecek' diyerek o tarihi işaret etti
Ekleme: 7.09.2023 - 15:25 Güncelleme: 7.09.2023 - 15:26 / Editör: Ozge Selin
Cevdet Yılmaz'dan emekli maaşı açıklaması: 'Enflasyon farkı görülecek' diyerek o tarihi işaret etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara’da basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda dün açıklanan Orta Vadeli Program’ı değerlendirdi.

OVP'nin gerçekçi olduğuna yönelik değerlendirmeler aldıklarını ifade eden Yılmaz, en önemli unsurun bunun uygulanması olduğunu söyledi.

Siyasi iradeyle politika ve reformların hayata geçirileceğinin altını çizen Yılmaz, "Büyümenin kompozisyonu değişti. Büyüme enflasyona katkı verici bir çerçevede şekillendirildi." dedi.

OVP'de sapma olup olmayacağı ile ilgili de konuşan Yılmaz, mevcut verilerle en gerçekçi tahminleri yaptıklarına inandıklarını ifade etti.

"Kanuni ve idari olmak üzere iki paket çalışmayı düşünüyoruz"
Yatırım Ortamı Eylem Planı'na da değinen Yılmaz, "Kanuni ve idari olmak üzere iki paket çalışmayı düşünüyoruz. Eylem planının ilk paketini sonbaharda Meclis'e sunmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Mali disiplinin en güçlü kazanım olduğunun altını çizen Yılmaz, Orta Vadeli Program'ın mali disiplin anlayışıyla hazırlandığını kaydetti.

"Kamu tasarrufları artacak"
Kamu tasarruflarının artacağını aktaran Yılmaz, bütçe açıklarının azalmasının, toplam tasarrufları artırdığını belirtti.

OVP'nin 4 temel amacı olduğunu söyleyen Yılmaz, "Birinci amaç depremin rehabilitesi ve riskleri azaltmak. Enflasyonda tek haneye düşerken bile büyüme ve istihdamın devam edecek" dedi.

Memur ve emekli maaşları
Memur ve emekli maaşlarına değinen Yılmaz, enflasyon farkının yansımasının memur emeklilerinin maaşlarında göreceğini, diğer emeklilerle ilgili dengeleyici bir çalışmayı dikkate alabileceklerini vurguladı. Yılmaz, bu konuda çalışmaları yıl sonuna kadar sonuçlandırmayı öngördüklerini aktardı.
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