Büyükelçilerden Başkan Erdoğan'a güven mektubu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Estonya'nın Ankara Büyükelçisi Vaino Reinart'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Reinart, Erdoğan'a güven mektubu sundu.Reinart'ın, eşi ve büyükelçilik mensubunu, Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.BÜYÜKELÇİ MARD, ERDOĞAN'A GÜVEN MEKTUBU SUNDUBaşkan Erdoğan, daha sonra İsveç'in Ankara Büyükelçisi Malena Mard'ı kabul etti. Kabulde, Büyükelçi Mard, Erdoğan'a güven mektubu sundu.Mard'ın, bazı büyükelçilik mensuplarını, Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.BÜYÜKELÇİ MCCULLAGH, ERDOĞAN'A GÜVEN MEKTUBU SUNDUBaşkan Erdoğan, son olarak İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi John Mccullagh'ı kabul etti.Kabulde Büyükelçi Mccullagh, Erdoğan'a güven mektubu sundu.