  • USD: 26,80 - 26,85
  • EURO: 28,71 - 28,76
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 8.313,92 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Ekleme: 7.09.2023 - 13:27 Güncelleme: 7.09.2023 - 13:27 / Editör: Ozge Selin
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
BIST 100 endeksi, 8.313,92 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 124,56 puan ve yüzde 1,52 değer kazancıyla 8.306,23 puan oldu. Toplam işlem hacmi 62 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,52 ve holding endeksi yüzde 1,79 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,53 ile ticaret, en çok kaybettiren ise yüzde 1,02 ile spor oldu.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez'in devam eden 17 milyar dolarlık programa ek olarak, üç yıl içinde Dünya Bankası Yönetim Kurulu'na 18 milyar dolarlık yeni operasyonlar hazırlamayı ve sunmayı öngördüklerini açıklamasıyla Borsa İstanbul'da risk iştahı arttı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" adımlarına devam edebileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle negatif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını ifade eden analistler, bankanın kasım toplantısında ise 25 baz puan faiz artırma ihtimalinin yüzde 44'e çıktığını aktardı.

Analistler, söz konusu gelişmede, dün hizmet sektörüne ilişkin açıklanan verilerin beklentilerden iyi gelmesinin etkili olduğunu belirterek, bankanın sıkılaştırıcı para politikasına devam edebileceğine ilişkin tahminlerin güçlendiğini söyledi.

Öte yandan, Fed'in ülkedeki ekonomik aktivitenin mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerini içeren "Bej Kitap" raporunda, temmuz ve ağustos aylarında ekonomik büyümenin "ılımlı" olduğu ve ülke genelinde istihdam artışının yavaşladığı bildirildi.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.300 ve 8.400 seviyelerinin direnç, 8.200 ve 8.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Kırklareli'de can kaybı 6'ya yükseldi
Cevdet Yılmaz'dan emekli maaşı açıklaması: 'Enflasyon farkı görülecek' diyerek o tarihi işaret etti
Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'dan enflasyon açıklaması
Dünya Bankası'ndan Türkiye ekonomisine destek mesajı
Bakan Mehmet Şimşek: Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın programımıza desteği tam
MSB kaynakları açıkladı! Son 1 haftada 39 terörist öldürüldü
CHP'den sonra İYİ Parti de Togg'a hayran kaldı: Gittim gördüm gurur duydum...
CHP’li Orhan Sarıbal'dan yerel seçim çıkışı: İki büyükşehir İYİ Parti yüzünden kaybedildi
Rüşvet skandalında 2. perde: Halk Ekmek çalışanı Hakan Han Özcan’ı doğruladı
MİT'ten nokta operasyon: Zülfiye Binbir etkisiz hale getirildi
Tunç Soyer'den İyi Parti'nin İzmir'de aday çıkarmasına ilk yorum: Kayıp yaşamayız
Bakanlık uyardı, İBB seyirci kaldı! Fondaş Halk TV'nin sahibine İmamoğlu koruması
Financial Times: Türkiye, yabancı yatırımcıları geri çekiyor
Topkapı-Mescid-i Selam hattında tramvay arızası!
Başkan Erdoğan, USCMO üyelerini kabul etti
Yavuz Ağıralioğlu Meral Akşener'i yalanladı: Hanımefendi çok yorgun ve üzgün olduğu için hatırlamıyor olabilir
Kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut paketlendi
Orta Vadeli Program belli oluyor! Türkiye Yüzyılı'nın ekonomik temelleri atılıyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Hedefimiz enflasyonda tek haneye ulaşmak
Dışişleri Bakanı Fidan’dan flaş AB açıklaması!
Meteoroloji uyardı! 11 ilde sağanak yağış bekleniyor. Trabzon, Rize, Balıkesir, Manisa, Eskişehir'de

Meteoroloji uyardı! 11 ilde sağanak yağış bekleniyor. Trabzon, Rize, Balıkesir, Manisa, Eskişehir'de

En son yaklaşık 430 yıl önce Dünya'nın yakınından geçti: Bir kilometre uzunluğundaki yeşil kuyruklu yıldız yeniden kendini gösterecek

En son yaklaşık 430 yıl önce Dünya'nın yakınından geçti: Bir kilometre uzunluğundaki yeşil kuyruklu yıldız yeniden kendini gösterecek

'Cinim, odanda yaşıyorum' mesajına inandı hayatı karardı! Hem ev hem şehir değiştirtti

'Cinim, odanda yaşıyorum' mesajına inandı hayatı karardı! Hem ev hem şehir değiştirtti

Uşak’ta korkunç olay! Komşuları fark etti: Kötü kokular gelince…

Uşak’ta korkunç olay! Komşuları fark etti: Kötü kokular gelince…

İklim yıkımı başladı! ‘Kaybedecek vaktimiz yok’ diyerek uyardı: En kötü nokta…

İklim yıkımı başladı! ‘Kaybedecek vaktimiz yok’ diyerek uyardı: En kötü nokta…

Kaçak emlakçılık tarih oluyor: Yetki belgesi almadan ilan girişi yapılamayacak

Kaçak emlakçılık tarih oluyor: Yetki belgesi almadan ilan girişi yapılamayacak