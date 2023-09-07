Bakan Uraloğlu açıkladı! İstanbul Havalimanı, Avrupa'da 1'inci oldu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yolcu trafiğindeki artış bakımından İstanbul Havalimanı'nın Avrupa'da 1'inci olduğunu açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın temmuz ayında yolcu trafiği artışında Avrupa 1'incisi olduğunu açıkladı.
Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin Temmuz 2023 hava trafik verilerine göre; İstanbul Havalimanı yüzde 16,5 artış ile yolcu trafiğindeki en yüksek artış lideri, 7 milyon 446 bin 1 yolcu ile en yoğun ikinci havalimanı oldu' ifadelerini kullandı.
Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin Temmuz 2023 hava trafik verilerine göre; İstanbul Havalimanı yüzde 16,5 artış ile yolcu trafiğindeki en yüksek artış lideri, 7 milyon 446 bin 1 yolcu ile en yoğun ikinci havalimanı oldu' ifadelerini kullandı.