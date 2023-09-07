Bakan Mehmet Şimşek: Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın programımıza desteği tam

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken döviz kurları ve KKM mesajı geldi. Şimşek ayrıca yıl sonuna kadar görüşülmedik yatırımcı bırakmayacaklarının altını çizdi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan OVP ile ilgili olarak yerli ve yabancı basın mensunplarıyla toplantı gerçekleştirdi.Bakan Mehmet Şimşek'ten OVP, döviz kurları, enflasyon ve Kur Korumalı TL mevduat sistemi hakkında dikkat çeken açıklamalar geldi. İşte o mesajlar:Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın programımıza desteği tam; bunu sadece hissetmiyoruz görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın bizzat bu programı ilan etmesi ve 'Hükümet olarak arkasındayız, destekliyoruz' demesi Orta Vadeli Program'ın en büyük gücü. Eylem planının ilk paketini sonbaharda Meclis'e sunmayı planlıyoruz.OVP'nin felsefesi Türkiye'nin olumlu döngüye gireceği yönünde, onun için bir geçiş dönemi öngördük, şu anda o geçiş dönemindeyiz.Programın dış kaynak ayağını çok güçlü olacağına inanıyorum; Birleşik Arap Emirlikleri'nde sonuç yakın. Yatırımcı toplantılarına Japonya'dan başlıyoruz. Türkiye'ye olan iştahın yüksek olduğunu ve tahvil piyasasında yabancı yatırımcı artışını aşikar bir şekilde beklediğimizi öngörmek doğru olur.Yıl sonuna kadar görüşülmedik yatırımcı bıramayacağız. Yapısal reform gündemi çok net takvimlendirilmiş, şimdi bunun bir ayağı kalıyor, dış kaynak ayağı, ben dış kaynak ayağının oldukça güçlü olacağına inanıyorum. İç talebin yeniden dengelenmesi ihtiyacı çok net; iç talep yavaşlayacak, yatırımcılara ihracata çok güçlü destek vereceğiz.Meclisimiz açıldığında yine belli konularda hazırlıklarımızı tamamlayıp adımlar attığımızı hep birlikte sizler de göreceksiniz. Biz de bu yönde hazırlıklarımızı devam ettiriyoruz. Önce rezervleri güçlendireceğiz, sonra kur korumalı mevduattan çıkış olacak. Kur hedefimiz yok, kur rejiminde herhangi bir değişiklik olmayacak.İşverenin katkısı olduğu yeni bir bireysel emeklilik modeli öngörüyoruz; amaç sistemde kalış süresini ve fon tutarını artırmak. Bundan sonra ücret düzenlemeleri hedef enflasyona göre yapılacak.