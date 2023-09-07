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Bakan Göktaş: Çocuklarımızın eğitim hayatlarına katkıda bulunmayı sürdüreceğiz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Eğitim odaklı sosyal yardımlarla çocuklarımızın donanımlı bireyler olarak yetişmelerini sağlıyoruz. Sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerimizle çocuklarımızın eğitim hayatlarına katkıda bulunmayı sürdüreceğiz" dedi.

Ekleme: 7.09.2023 - 12:29 Güncelleme: 7.09.2023 - 12:30 / Editör: Ozge Selin
Bakan Göktaş: Çocuklarımızın eğitim hayatlarına katkıda bulunmayı sürdüreceğiz
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yazılı açıklama ile ihtiyaç sahibi hanelerdeki çocuklara yönelik eğitim yardımlarını anlattı.

Göktaş, başta Sosyal ve Ekonomik Destek hizmeti olmak üzere Türkiye Aile Destek Programı Çocuk Desteği, Şartlı Eğitim Yardımı, Eğitim Materyali Yardımı ve diğer yardımlar olmak üzere birçok başlıkta destek sunduklarını bildirdi. Çocuklara yönelik yardımları, çocuğun üstün yararını ön planda tutacak şekilde ve aile odaklı anlayışla yürüttüklerini bildiren Bakan Göktaş, 'Eğitim odaklı sosyal yardımlarla, çocuklarımızın donanımlı bireyler olarak yetişmelerini sağlıyoruz. Sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerimizle çocuklarımızın eğitim hayatlarına katkıda bulunmayı sürdüreceğiz. Değerlerimiz ve geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitim alanında ihtiyaçlarının karşılanması için kaynaklarımızı kullanmaya devam edeceğiz. Böylece çocuklarımızın eğitim hayatları boyunca hep yanında olacağız' dedi.

Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan çocukların eğitim masraflarının karşılanması amacıyla yılın belirli dönemlerinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına periyodik pay aktardıklarını kaydeden Göktaş, 'İhtiyaç sahibi hanelerdeki çocukların eğitim masrafları arasında yer alan önlük, ayakkabı, çanta, kırtasiye gibi temel okul ihtiyaçlarının karşılanması için destek veriyoruz' ifadelerini kullandı.

Eğitim yardımlarının içerisinde taşıma ve yemek yardımı gibi desteklerin de bulunduğuna dikkat çeken Bakan Göktaş, 'Taşımalı eğitim kapsamında okullarının bulunduğu merkezlere taşınan sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki çocuklara öğle yemeği verilmesi için destek veriyoruz. Bunun yanı sıra taşımalı eğitim dışında kalan ihtiyaç sahibi hanelerdeki öğrencilerin taşıma, yemek, iaşe ve barınma ihtiyaçlarını sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımız aracılığıyla karşılıyoruz' dedi.
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