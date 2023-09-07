AK Parti Milletvekili Alpay Özalan'dan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tokat gibi cevap!

AK Parti Milletvekili Alpay Özalan'dan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e tokat gibi cevap geldi. Tunç Soyer'in paylaşımına tepki gösteren Özalan 'CHP’li Tunç Soyer’in seçildiği günden beri yaptığı tek hizmet, Tarkan gibi yalancı ve menfaatçi kişilere konser verdirmek oldu' dedi.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü olan 9 Eylül'de verdiği konser için Mega Star Tarkan'a ödenen ücreti ile sık sık gündem olan Tunç Soyer'e, AK Parti Milletvekili Alpay Özalan tepki gösterdi.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 'İzmir'i kasıp kavuran o günü,İzmir'in Kurtuluşu'nun 100. yılını bir kez hatırlayalım. Ne muazzam, ne güzel bir gündü…Tarihe nakşoldu…' şeklindeki paylaşımına AK Parti Milletvekili Alpay Özalan'dan yanıt gecikmedi.'YAPTIĞI TEK HİZMET, TARKAN GİBİ YALANCI VE MENFAATÇİ KİŞİLERE KONSER VERDİRMEK!'Alpay Özalan paylaşımında 'CHP'li Tunç Soyer'in seçildiği günden beri yaptığı tek hizmet, Tarkan gibi yalancı ve menfaatçi kişilere konser verdirmek oldu. İzmir'in sorunlarını çözmek yerine, hâlâ fondaş ünlülerle siyaset yapmaya çalışıyor.' ifadelerini kullandı.