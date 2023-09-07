AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı Murat Çelik'ten gençlere jest! Birlikte şarkılar söylediler

AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı Murat Çelik gençlerle bir araya geldi.Buluşmada gençlerin fikirlerini, isteklerini dinledi ve türkülere eşlik ederek yüzleri güldürdü.Yüksek İç Mimar olan Murat ÇELİK 1982 yılında İstanbul'da doğdu. Lisans eğitimini; İstanbul Kültür Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünden ikincilikle mezun olarak tamamladı. Yüksek Lisans eğitimini ise İstanbul Haliç Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İç Mimarlık Ana Bilim Dalı, İç Mimarlık Programında tamamladı. Ayrıca, Akademi İstanbul'da gazetecilik eğitimi ve Amerika'da da Alliant Internatıonal Unıversity kampüsü içinde İngilizce dil eğitimi aldı.Siyaset eğitimlerini; AK Parti Siyaset Akademisinde, Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Okulunda, Bahçeşehir Üniversitesi Diplomat Okulunda ve Bahçeşehir Üniversitesi Global Liderlik Forumu programlarında tamamladı. İkinci lisans eğitimine ise İstanbul Üniversitesi, Auzef Fakültesi, Sosyoloji bölümünde devam etmektedir. AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığında; komisyon üyelikleri, ana kademe yedek, ana kademe asil ve ana kademe İlçe Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 26. dönemde yapılan genel seçimlerde, AK Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı olmuştur.AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı'mızın 6 Nisan 2018 yılında yapılan 6. Olağan Kongresinde İlçe Başkanı seçilen Murat ÇELİK, 18 Ocak 2021 yılında yapılan 7. Olağan Kongrede de ikinci defa İlçe Başkanlığı'na seçilmiştir. Evli ve 2 çocuk babası olan Murat ÇELİK, bir çok sivil toplum kuruluşuna üyedir ve yöneticilik yapmıştır.