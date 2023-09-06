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Ukrayna’ya füzeli saldırı! En az 16 kişi hayatını kaybetti

Rusya Ukrayna savaşında Rus kuvvetleri, Kostantinivka şehrine füzeli saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda 16 kişi hayatını kaybederken çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Ekleme: 6.09.2023 - 16:56 Güncelleme: 6.09.2023 - 17:00 / Editör: Ozge Selin
Ukrayna’ya füzeli saldırı! En az 16 kişi hayatını kaybetti
Rusya, Ukrayna'nın Kostantinivka şehrini füzeyle vurdu. Dükkanları ve bir eczaneyi hedef alan füze saldırısında 16 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Gün ortasında Rus teröristler Donetsk bölgesindeki Kostantinivka'da çarşıyı balistik füzeyle vurdu. Şu ana kadar 16 kişinin öldüğü bildirilmiş olup çok sayıda yaralı bulunmaktadır. Sivilleri kurtarma çalışmaları devam ediyor" denildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Donetsk bölgesindeki Kostantinivka'da Rus bombardımanı sonucu en az 16 kişi hayatını kaybetti. Rus teröristler normal bir pazara, dükkanlara ve bir eczaneye saldırarak masum insanları öldürdü. Kayıpların sayısı daha da artabilir. Dünyada hala Ruslarla ilgili herhangi bir şeyle uğraşan herkes bu gerçeği görmezden geliyor. İğrenç, insanlık dışı bir kötülük. Sevdiklerini kaybeden herkese başsağlığı diliyorum. Rus kötülüğü mümkün olan en kısa sürede yenilgiye uğratılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Ukrayna’ya füzeli saldırı! En az 16 kişi hayatını kaybetti
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