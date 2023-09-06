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Tekirdağ'da hareketli saatler: Polis ekipleri binlerce adet tütün ürünü ele geçirdi

Tekirdağ’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince düzenlenen operasyonda 26 bin adet makaron ve 135 kilogram kıyılmış tütün ele geçirilirken, bir sigara imalathanesi ortaya çıkarıldı.

Ekleme: 6.09.2023 - 13:15 Güncelleme: 6.09.2023 - 13:16 / Editör: Ozge Selin
Tekirdağ'da hareketli saatler: Polis ekipleri binlerce adet tütün ürünü ele geçirdi
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince tütün ve tütün mamülleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda Şarköy ilçesinde bir ikamet ve araçta arama yapıldı.

Yapılan aramalarda bin 260 adet içi doldurulmuş makaron, 25 bin 200 adet boş makaron, 790 adet kesilmiş TAPDK bandrolü, 5 adet elektrikli sigara sarma makinası, 2 adet hava kompresörü, 1 adet 1 kilogramlık paket tütün, 135 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.
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