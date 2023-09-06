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Muğla'da Yunanistan unsurlarınca itilen 30 kaçak göçmen kurtarıldı

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 30 düzensiz göçmen kurtarılarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Ekleme: 6.09.2023 - 17:07 Güncelleme: 6.09.2023 - 17:08 / Editör: Ozge Selin
Muğla'da Yunanistan unsurlarınca itilen 30 kaçak göçmen kurtarıldı
Yurt genelinde kaçak göçmene geçit verilmiyor...

Bu kapsamda yapılan çalışmalar her geçen gün artırılıyor. Bir diğer yandan da Yunan Güvenlik Güçlerinin ise göçmenlere yaptığı zulümler sürüyor.

Düzensiz göçmen operasyonu

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında lastik botta düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

30 göçmen kurtarıldı

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 30 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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