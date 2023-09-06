Muğla'da Yunanistan unsurlarınca itilen 30 kaçak göçmen kurtarıldı

Yurt genelinde kaçak göçmene geçit verilmiyor...Bu kapsamda yapılan çalışmalar her geçen gün artırılıyor. Bir diğer yandan da Yunan Güvenlik Güçlerinin ise göçmenlere yaptığı zulümler sürüyor.Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında lastik botta düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 30 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.